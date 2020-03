Kragler Immobilien verstärkt Vertriebsteam erneut

Rudi Rohn wechselt zur Kragler Immobilien GmbH in Augsburg. Der 40-jährige verstärkt das Team als Vertriebsberater seit diesen März. Der zertifizierte Verkaufsberater war zuletzt über 10 Jahre als Exclusiv Verkäufer im Porsche Zentrum Augsburg tätig. Nach reiflicher Überlegung entschloss sich Rudi Rohn dazu, den Sprung in eine neue Branche zu wagen.

Damit überzeugte Kragler Rohn

In seiner neuen Funktion im Vertriebsteam bei Kragler Immobilien wird er künftig vor allem die Kunden in gewerblichen Immobilienangelegenheiten betreuen. „Ich sehe hier ein Produktportfolio mit einer ähnlichen Exklusivität wie im Sportwagensegment“, so Rohn. Die Kragler Immobilien möchte durch die neue Personalie die persönliche und individuelle Kundenbetreuung weiter ausbauen. „Mit Herrn Rohn konnten wir einen sehr erfahrenen Vertriebsberater für unser Team gewinnen“, so Geschäftsführer Dipl.-Ing. Peter Kragler. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Herr Rohn vielen Eigentümern, Käufern und Mietern ein geschätzter Ansprechpartner sein wird.“