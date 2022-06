500 Jahre Fuggerei: So läuft die Abschlussfeier in Augsburg ab

Seit dem 6. Mai 2022 hat sich der Next500 Pavillon auf dem Augsburger Rathausplatz zu einem Besuchermagneten entwickelt. Mehr als 20.000 Menschen aus dem In- und Ausland haben den Jubiläumspavillon seither besucht. Zum Abschluss des 500-jährigen Jubiläums der Fuggerei werden sich internationale Gäste dazuzählen können.

Wie kann Sicherheit garantiert werden?

In der Pavillon-Summit Veranstaltung am 8. Juni 2022 um 18 Uhr diskutiert Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz, über die gesellschaftliche Herausforderung Sicherheit geben. Das Podium wird er sich dafür mit Franz von Metzler, Geschäftsführer des Bankhaus Metzler, teilen. Gerade aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und den Prognosen der Weltwirtschaft trifft die Thematik den Zahn der Zeit. Dieses unterschätzte Bedürfnis nach geopolitischer und finanzieller Sicherheit soll im Lichte von 500 Jahren Geschichte der Fuggerei auf den Prüfstand gestellt werden.

Gastredner aus den USA

Eigens aus New York reist der Stargast der Abschlussveranstaltung des 500-jährigen Jubiläums an: Darren Walker, Präsident der US-amerikanischen Ford Foundation. Als Vertreter einer der größten Stiftungen der Welt, wird er am 11. Juni 2022 um 11:30 Uhr die Fuggerei in Augsburg besuchen. Beim Finale im Next500 Pavillon auf dem Augsburger Rathausplatz um 17:30 Uhr spricht er mit der langjährigen Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung Sandra Breka und Kulturstaatsministerin Claudia Roth über die Ungerechtigkeit in der Welt durch Armut und soziale Ungleichheit. Zudem wollen sie im Gespräch die gesellschaftliche Verantwortung von Vermögenden und erfolgreichen Unternehmen in den Fokus rücken.

Fuggerei in den USA nachbauen?

Mit der Teilnahme von Darren Walker zum Jubiläumsabschluss wird eine Brücke in die USA gebaut, wo die Idee der Fuggerei auch als Inspiration für neue Sozialsiedlungen dienen kann. Der Präsident der Ford Foundation sagt selbst: „Die Fuggerei ist ein Paradebeispiel dafür, was wir erreichen können, indem wir dazu beitragen, sozioökonomische Barrieren zu beseitigen und anzuerkennen, dass jeder Mensch ein Zuhause verdient. Diese Siedlung besteht seit einem halben Jahrtausend, weil sie beweist, dass der Zugang zu sicherem und bezahlbarem Wohnraum für eine erfolgreiche und gerechte Gesellschaft unerlässlich ist."

Jubiläumsfeier soll die Zukunft einleiten

„Das Fuggerei-Jubiläum ist weit mehr als eine Würdigung von 500 Jahre Geschichte. Vielmehr haben wir die Tür in die Zukunft aufgestoßen, die Idee der Fuggerei weltweit neu zu denken. Angesichts von Wohnraumknappheit, teurer Mieten, Vereinsamung und sozialer Ungleichheit ist das Konzept der Fuggerei aktueller denn je. Die Fuggerei bietet Antworten für die Zukunft, so dass wir weltweit neue Partner suchen, um Sozialsiedlungen nach dem Vorbild der Fuggerei zu initiieren“, erklärt Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen, neuer Vorsitzender des Fuggerschen Familienseniorats.