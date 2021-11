2G-Plus: Wo gibt es in Augsburg kostenlose Schnelltests?

Für ganze drei Wochen schränkt Ministerpräsident Markus Söder das öffentliche Leben wieder ein. Bis 15. Dezember gelten daher flächendeckende 2G-, 2G-Plus- und 3G-Regeln auch in Augsburg. Deshalb sind seit dem 13. November auch die Schnelltests bereits wieder kostenlos für alle Personengruppen verfügbar.

Ein Impf- und Genesungsnachweis ist vorerst nicht mehr ausreichend für den Zugang zu Kulturveranstaltungen. Somit muss für Opern, Theateraufführungen und Konzerte zusätzlich ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Dasselbe gilt für die Zuschauer von Sportveranstaltungen. Ebenso greift die Regelung für jegliche Freizeiteinrichtung in Augsburg wie den Zoo oder Schwimmbäder. Selbst für sportliche Betätigung in Fitnessstudios ist nun eine Schnelltestung notwendig. Söder kündigte massive Kontrollen für die Einhaltung der Vorgaben an. Wo diese Anordnung greift, entfällt für regelmäßig getestete Schüler zudem der extra Test. Einzig Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten sind von der 2G-Plus-Regel gänzlich befreit.

Die Stadt Augsburg stellt drei Anlaufstellen für eine Schnelltestung bereit. Im Testzentrum an der Messe wird diese nur mit einem vorab vereinbarten Termin durchgeführt. Dort ist jeden Wochentag medizinisches Personal vor Ort. Wenn es schnell gehen muss, besteht die Möglichkeit sich, außer sonntags, in der Maximilianstraße 59 testen zu lassen. Dort sind spontane Besuche ohne Anmeldung gestattet. Dies trifft auch auf das Schnelltestzentrum unteren Talweg 10 in Haunstetten zu. Zu beachten gilt es hier aber die ausschließliche Öffnung an Werktagen. In ganz Augsburg gibt es aber noch alternative Einrichtungen, wo Bürger ihre Nachweise erhalten können.