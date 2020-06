200 bunte Lampions hängen in der Augsburger Innenstadt

In der Augsburger Innenstadt hängen 200 kleine und große, kunterbunte Lampions. Die farbenfrohe Kunstinstallation soll die Augsburger Bürger und Besucher aus der Region dazu einladen, sich wieder in der Innenstadt wohlzufühlen. Während dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie waren Deutschlands Innenstädte leer. Auch nach den Lockerungen ziehen noch immer viele Menschen den Online-Handel dem Bummel in der Innenstadt vor. Durch die Installation der bunten Lampions sollen die Bürger den öffentlichen Raum wieder neu für sich entdecken.

Normalität und Abwechslung durch temporäre Installation

Die temporäre Lampion-Kunstinstallation rund um den Stadtmarkteingang in der Annastraße ist Teil des Stadtsommer-Projekts von Augsburg Marketing und der Stadt Augsburg. Angepasst an die vorhandenen Auflagen möchte der Augsburger Stadtsommer allen Besuchern der Innenstadt ein Stück Normalität und damit Abwechslung bieten. Größere Kunst- und Kulturveranstaltungen werden dieses Jahr im Sommer aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht möglich sein. Durch die Lampions soll wenigstens ein bisschen Kunst nach Augsburg geholt werden.

Über Augsburg Marketing

Augsburg Marketing vertritt einen ganzheitlichen Stadtmarketing-Ansatz und unterstützt auf strategisch-konzeptioneller Ebene die Vermarktung und Entwicklung Augsburgs. Die neue Stadtmarketing-Abteilung wurde 2017 gegründet und agiert selbstständig innerhalb der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH. Augsburg Marketing vereint die Themen Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung, Innenstadtveranstaltungen und Kulturmarketing unter einem Dach und sieht das Produkt „Stadt“ als Ergebnis der Einstellungen und des Handelns in der Stadt. Der Stadtmarketingansatz soll deshalb idealerweise von den Menschen mitgetragen werden. Die Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität ist ein zentrales Handlungsfeld des Stadtmarketings.