Škoda-Betriebe der Schwaba bleiben Top-Sponsor der Augburger Panther

Partnerschaft

Skoda-Betriebe der Schwaba GmbH als Top-Sponsor für die Augsburger Panther Quelle: Schwaba GmbH

Auch in dieser Saison bleiben die Škoda-Betriebe der Schwaba GmbH die Partner der Augsburger Panther. Damit zählen sie erneut als Top-Sponsor. So sieht das Sponsoring in dieser Saison aus.

Die Škoda-Betriebe der Schwaba GmbH, Schwaba Autocenter in Lechhausen und Schwaba Augsburg Süd in Haunstetten bleiben auch in dieser Saison 2023/2024 die Top-Sponsoren der Eishockeymannschaft Augsburger Panther. Mit insgesamt fünf Standorten und rund 440 Mitarbeitern ist die Schwaba einer der größten Vertreter der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Škoda, Cupra und Audi in Augsburg und Gersthofen.

Diese Werbeflächen stehen in dieser Saison zur Verfügung

Zu ihren Werbeflächen zählen auch in diesem Jahr der komplette Werbering oberhalb des LED-Würfels, Werbespots auf dem LED-Würfel und Einspieler auf der LED-Bande über den Logen West im Curt-Frenz-Stadion Augsburg. Zudem dürfen sie den Pantherclub zur persönlichen Kundenbetreuung und Kundenakquise nutzen.

Geschäftsführer freue sich über die weitere Partnerschaft

Michael Agsteiner, Geschäftsführer der Schwaba GmbH, erzklärt dass die Weiterführung der Partnerschaft mit den Augsburger Panthern erneut ein Anliegen gewesen wäre. Auch Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, spricht erfreulich über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass Michael Agsteiner, Thomas Nawrath und das gesamte Team der Schwaba GmbH auch in der Penny DEL-Saison ein treuer Wegbegleiter sind."