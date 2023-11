Transport-Technik Günther ist einer der Top-Partner der Augsburger Panther

Partnerschaft

Im Curt-Frenzel-Stadion bestreiten die Augsburger Panther ihre Heimspiele. Foto: B4BSCHWABEN.de

Auch in dieser Saison ist die Transport-Technik Günther GmbH & Co. KG erneut Partner der Augsburger Panther. Die Geschäftsführer reden positiv über die Zusammenarbeit.

Die Transport-Technik Günther GmbH & Co. KG bleibt weiterhin bis vorerst 2025 einer der Top-Partner der Augsburger Panther. Bereits seit der Saison 2002/2003 unterstützt Transport-Technik Günther die Augsburger Panther in der Penny Del als einer der Werbepartner. Die gemeinsame vertragliche Vereinbarung wurde nun bis vorerst mindestens 2025, mit der Aussicht auf eine weitere Saison, verlängert. Das Augsburger Unternehmen nutzt weiterhin vor allem das umfangreiche Angebot des Pantherclubs mit einer eigenen Unternehmensloge und VIP-Dauerkarten.

Partner seit über zwei Jahrzehnten

Der Geschäftsführer der Augsburger Panther Maximilian Hobel beschreibt die Partnerschaft als eine langjährige und positive Zusammenarbeit „Der erste Werbevertrag zwischen Transport-Technik Günther und den Panthern datiert vom 07. Mai 2002. Wir sind Joachim Günther und seinem Team dankbar, dass wir diese über zwei Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben können. Eine solche Konstanz ist in unserer schnelllebigen Welt eine Besonderheit."

Joachim Günther wünscht den Panthern eine erfolgreiche Saison

Auch Joachim Günther, der Geschäftsführer der Transport-Technik Günther GmbH & Co. KG spricht erfreulich über die Partnerschaft und dankt dem ganzen Team. „Wir freuen uns, die Augsburger Panther nun schon seit so vielen Jahren als Sponsor begleiten zu dürfen und möchten mit unserem Engagement dazu beitragen, dass auch künftig in Augsburg Eishockey auf hohem Niveau möglich ist. Dem Team wünschen wir eine erfolgreiche Saison und hoffen auf viele spannende Spiele"