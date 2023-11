Projekt Südfoyer: Augsburger Curt-Frenzel-Stadion erinnert an Clubhistorie

Eröffnung

Pünktlich zum 60. Geburtstag des Curt-Frenzel-Stadions wurden unter der Fankurve drei von vier Fenster des „Projekts Südfoyer“ eröffnet. Zur Retro-Derby am fünften November können sich Pantherfans auf eine Zeitreise durch die Augsburger Eishockeygeschichte begeben.

Neben Vertretern des Eishockeymuseums, der Stadt Augsburg, des Augsburger EV und der Augsburger Panther waren mit Georg Hetmann, Siggi Holzheu, Sepp Klaus, Jaroslav Pouzar, Charly Fliegauf, Jirka Brousek oder Klaus Merk auch bekannte „AEV-Alumni“ vor Ort. Die Anfänge des Projekts gehen zurück bis ins Jahr 2012, als das Eishockeymuseum seine Räumlichkeiten beim Plärrerbad aufgeben musste.

Ausrüstungsgegenständen von historischen AEV-Legenden ausgestellt

Schon 2014 entstand die Idee, das Südfoyer des CFS als Ausstellungsfläche zu nutzen. Nun werden Relikte aus der langen Historie des Augsburger Eishockeys präsentiert. Im Fenster "AEV-Legenden" wird neben historischen Ausrüstungsgegenständen absoluter Ausnahmespieler der AEV-Historie auch pro Jahrzehnt ein All Star-Team gewählt. Zur Eröffnung des Projekts Südfoyer wurde das All Star-Team vom Jahr 2010 bis zu den unvergesslichen Playoffs 2019 präsentiert. In die Starting 6 dieser Dekade haben die Pantherfans Torwart Olivier Roy, die Verteidiger Brady Lamb und Arvids Rekis sowie die Stürmer T.J. Trevelyan, Drew LeBlanc und Matt White gewählt.

Traditionsbewusstsein der Fans soll gestärkt werden

Walter Naumann, Eishockeymuseum Hall of Fame Deutschland e.V. freut sich über die finale Umsetzung des Projekts Südfoyer: „Das Ergebnis sieht jetzt einfacher aus, als es war, dorthin zu kommen - die Entwicklung der Inhalte, die professionelle Umsetzung und nicht zuletzt die Finanzen forderten uns sehr. Aber nun freuen wir uns, den Fans in Augsburg einen deutlichen Mehrwert zu bieten und das Traditionsbewusstsein auf diese Weise weiter zu stärken.“

Lange Geschichte des Augsburger Eishockeys

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber über die Zusammenarbeit mit dem Eishockeymuseum: „Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung der drei ersten Fenster rechtzeitig zu unserem Retro-Derby am Sonntag. Das Südfoyer des Curt-Frenzel-Stadion erfährt zweifelsfrei eine wunderbare Aufwertung und nimmt unsere Fans mit in die bewegte und lange Geschichte des Augsburger Eishockeys. Unser Dank gilt Walter Neumann und seinem Team vom Eishockeymuseum, die sich in den vergangenen Jahren mit viel Liebe zum Detail um dieses schöne Projekt gekümmert haben.“