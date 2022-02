Weka Media aus Kissing für Social-Media-Akademie gekürt

Die Social Media Akademie aus dem Kissinger Hause Weka Media gehört zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands. Auch in diesem Jahr wurde der Akademie zur beruflichen Online-Weiterbildung in digitaler Kommunikation und digitalem Marketing vom unabhängigen Bewertungsportal FernstudiumCheck der Award „Top-Fernschule 2022“ verliehen.

Das Digitale Lernen erfährt einen massiven Schub in Deutschland und das Angebot an Fernstudiengängen und Weiterbildungen, die von Zuhause aus belegt werden können, ist inzwischen sehr groß. Der Trend wird nochmals verstärkt durch die Pandemie. Im Fernschulen-Ranking 2022 von FernstudiumCheck werden davon jedoch nur 40 Anbieter überhaupt gelistet. Zum fünften Mal in Folge gehört die Social Media Akademie der Kissinger Weka Media dazu. Mit einem Scorewert von 4,5/5 und einer Weiterempfehlungsquote von 95 Prozent erfüllt sie die strengen Kriterien und erhält die Note „sehr gut“.

Bei der vor 12 Jahren gegründeten, rein virtuellen Social Media Akademie, lernen die Teilnehmer im Rahmen der social learn-Methode selbstbestimmt. Diese werden begleitet durch einen Tutor, im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern in Online-Lerngemeinschaften. Lern-Ort, -Zeitpunkt und -Tempo bestimmen die Lernenden selbst. Daher sind alle Vortragsvideos jederzeit verfügbar. So kommt es, dass die Kissinger SMA auch diesmal in den Kategorien “Flexibilität“, „Digitales Lernen“ und „Studieninhalte“ gute Noten erhielt. Besonders sollen die Teilnehmer zudem die intensive „Betreuung“ der Akademie schätzen. „Das macht uns sehr stolz und motiviert uns darin, unsere Kurse dementsprechend weiter zu entwickeln!“, erklärt Michael Klamerski, Leiter der Social Media Akademie bei Weka Media.

„Wir bieten unseren Kunden ein professionelles digitales Weiterbildungsangebot sowohl in technischer als auch in inhaltlicher und didaktischer Hinsicht. Und nicht zuletzt, stets aktuell“, sagt Klamerski. Eine Anforderung, die in der Pandemie immer relevanter geworden sei. „Für 2022 haben wir auch wieder viele Aktualisierungen, Neuaufzeichnungen und inhaltliche Weiterentwicklung des Lehrgangs geplant“, verspricht der Leiter. Inzwischen haben durch Weka Media über 5.200 Absolventen einen ZFU-zertifizierten Abschluss zum Social Media-Manager, Online-Marketing-Manager, E-Commerce-Manager oder Digitale Sales Manager erworben.