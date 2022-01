Steindorf bekommt noch dieses Jahr ein neues Gesundhaus

Mit der Neugründung der Bergmair’s i-Tüpferl GmbH und Co. KG Anfang des vergangenen Jahres verfolgt die Familie Bergmair in Steindorf im Landkreis Aichach-Friedberg ein Großprojekt mit diversen Betriebszweigen. Auf einem circa 12.000 Quadratmeter großen Areal entstehen drei Gebäude im Neubau eingebettet in einen grünen, naturnahen Wohlfühlort. Dort werden ein Gesundhaus, ein Gasthaus mit Hotel und Veranstaltungssaal sowie eine Lebensmittelmanufaktur gebaut.

Das Gesundhaus für ganzheitliche Medizin soll als erstes umgesetzt werden. Konzept ist die Zusammenarbeit interdisziplinärer Mediziner, Therapeuten und Sozialberufe unter einem Dach, die eine umfassende Patientenbegleitung anbieten können sollen. Austausch, Entwicklungsmöglichkeiten und Mitgestaltung sind im Gesamtprojekt für alle Beteiligten gegeben und ein großes Anliegen der Gründer, heißt es in einer Mitteilung. Geplanter Einzug ins Gesundhaus ist für Ende 2022 angesetzt, danach entstehen die weiteren Gebäude. Einen speziellen Fokus möchte das Unternehmen dabei auch auf Ökologie und nachhaltiges Wirtschaften legen. Große Freiflächen sind ebenso wie die Erzeugung regenerative Energien mittels Photovoltaikanlagen geplant. Die Wärmeerzeugung der Gebäude möchten die Gründer mittels Hackschnitzeln umsetzen.

Im Gasthaus sollen hochwertige regionale und saisonale Gerichte serviert werden sowie neue Kreationen und Ideen aus aller Welt überraschen. In der Manufaktur werden vor allem von Erzeugnissen aus der familieneigenen Landwirtschaft – wie Senf und Dinkel – verfeinert und veredelt, erklären die Gründer.

Auf dem gesamten Gelände soll dann in der Zukunft ein vielfältiges Veranstaltungsangebot entwickelt werden: Kleinkunstbühne, Tanzveranstaltungen, Präventionskurse, Weihnachtsmärkte, Kunstbazare, Show-Küche und Führungen in der Schauproduktion seien dafür nur einige Beispiele.

„Wir wünschen uns, dass das Bergmair’s i-Tüpferl mit unserer Vielfalt die Menschen innerlich wie äußerlich berührt. Im Mittelpunkt steht das Wohlfühlen durch Anwendungen als auch durch Produkte und Erzeugnisse“, sagt Geschäftsführerin Christine Bergmair.

Für die Umsetzung des Vorhabens sucht die Familie Bergmair derzeit noch Projekt- und Kooperationspartner aller Art, momentan auch noch Ärzte, Mediziner, Therapeuten und Sozialberufe zur Zusammenarbeit im Gesundheitszentrum. „Im Puls der Zeit und mit den Menschen freue ich mich, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit die ganzheitliche Medizin weiterzuentwickeln, voranzutreiben sowie mit einem umfassenden Behandlungsansatz der Patientenbegleitung ein „i-Tüpferl“ zu verleihen.“, sagt Christine Bergmair, die neben dem Management selbst auch als Osteopathin im Gesundhaus praktizieren wird.