Kissinger Firma S+P Samson lädt zum Wirtschaftsdialog der Regio Augsburg

Nachhaltige Mobilität

Karl Tochtermann, Geschäftsführer von S+P Samson. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Den Anlass des Treffens lieferte das Pilotprojekt „Betriebliche Mobilität Aichach-Friedberg“, bei dem S+P Samson zu den sieben Teilnehmern gehörte und in diesem Rahmen bereits ein Konzept zum Thema Nachhaltigkeit und Mobilität aufstellte. Über 30 Gäste aus der Region sind zum Wirtschaftsdialog erschienen, bei dem unter der Leitung von Karl Tochtermann, Geschäftsführer der S+P Samson GmbH, Strategien und neue Perspektiven zur Erzielung von nachhaltigerem Mobilitätsmanagement vorgestellt. Nicht nur im Rahmen der Veranstaltung, sondern auch in Hinblick auf die aktuelle Energiekrise ist dieses Thema äußerst relevant. Umfassen sollen diese neuen Mobilitätskonzepte unter anderem eine Ausweitung der Photovoltaik-Anlagen, die bereits bis zu 88% des Strombedarfs von S+P Samson decken, sowie kostengünstige Ladesäulen für E-Autos.

Warum sind neue Mobilitätskonzepte so wichtig?

Neben Umweltschutz durch das Einsparen von Ressourcen und Co2 spielen neue und nachhaltige Mobilitätskonzepte auch eine wichtige Rolle, um die Anbindungen und Flexibilität von Mitarbeitern zu verbessern. So verdeutlichte der Impulsvortrag von Alisa Utz, Mitarbeiterin der Baum Consult GmbH, dass mit einer nachhaltigeren Mobilität in Zukunft deutliche Einsparungen in der Co2-Bilanz gemacht werden können – gerade in diesem Bereich können Unternehmen in der momentanen Krisensituation besonders gut Emissionen sparen. Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, bestätigte auch, dass ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement gerade bei jüngeren Generationen von Vorteil für die Fachkräftegewinnung sein kann.

Beispiele aus der Praxis - Diese Konzepte wurden vorgestellt

Beim Wirtschaftsdialog standen vor allem drei Konzepte von drei verschiedenen Unternehmen im Vordergrund, die in Workshops vorgestellt wurden. Betreut wurde das Ganze von Stefanie Mießl vom Landratsamt Aichach-Friedberg, die auch intern das Projekt “Betriebliches/Behördliches Mobilitätsmanagement im Landratsamt Aichach-Friedberg“ leitet. Außerdem präsentierte das Landratsamt die Idee eines Bepunktungssystems für alle Mitarbeiter, die für ihren Arbeitsweg oder Dienstreisen besonders umweltfreundliche Fortbewegungsmittel nutzen. Silvia Holzträger de Sousa Sameice stellte im Namen des Gastgeberunternehmens S+P Samson neue Ladesäulen für E-Autos vor, deren Energie von der hauseigenen Photovoltaik-Anlage stammen soll. Sebastian Johanning, Fuhrparkmanager der WashTec AG, berichtete in seinem Workshop von bereits umgesetzten Projekten wie der Analyse der Mitarbeitermobilität durch eine Befragung und geplanten Aktivitäten wie dem Mobilitätstag und weiteren Angeboten, die sich das Unternehmen für eine CO2-ärmere Mobilität zum Ziel macht.

Pilotprojekt bald auch in Augsburg?

Das Pilotprojekt „Betriebliche Mobilität Aichach-Friedberg“, an dem sich im Januar sieben regionale Unternehmen beteiligt und über Möglichkeiten zur Energie- und Kosteneinsparung ausgetauscht hatten, gab den Anlass zur Veranstaltung des Wirtschaftsdialogs. Unterstützt wurde das Projekt von der Wirtschaftsförderung und der Fachstelle für Klimaschutz des Landkreises und umfasste auch kostenlose Mobilitätsberatungen für die teilnehmenden Firmen. Katrin Müllegger-Steiger, Stellvertreterin des Landrats Dr. Klaus Metzger, berichtete vom wertvollen Austausch der Unternehmen bei beiden Events. Jetzt plant der Landkreis Augsburg ebenfalls ein Projekt zur Nachhaltigkeitsberatung von fünf Unternehmen. Dies ist für November 2022 bis April 2023 angesetzt und soll den Teilnehmenden durch umfangreiche Mobilitätsanalysen, Befragungen und individuelle Beratungen zu einer nachhaltigeren Mobilität verhelfen.