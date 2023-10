Kinogruppe Rusch übernimmt CineradoPlex in Pfaffenhofen

Akquise

Das CineradoPlex in Pfaffenhofen a. d. Ilm wird von der Kinogruppe Rusch zum 19. Oktober 2023 übernommen. Foto: Kinogruppe Rusch

Die Kinogruppe Rusch, mit Stammsitz in Aichach, übernimmt zum 19. Oktober das Cineradoplex in Pfaffenhofen a.d. Ilm. Damit kann das familiengeführte Kino in ländlicher Region weitergeführt werden. Trotzdem gilt es nach der Coronakrise weiterhin einige Herausforderungen zu meistern.

Mit dem Kauf des Cineradoplex wird die Kinofamilie Rusch zweistellig und betreibt nun ab Oktober insgesamt zehn Cineplex Kinos, vorwiegend im süddeutschen Raum. Das 2005 von Pia und Ludwig Schafft gebaute Kino hat eine lange Tradition, die bereits 1987 mit dem ehemaligen Kino Center in Pfaffenhofen begann. Nach einem weiteren Umzug, wurde dann im damals neuen Gewerbegebiet das neue Haus mit 8 großen Sälen und modernster Kinotechnik eröffnet.

Die Coronakrise traf die Kinobranche hart

Die für die Kinobranche besonders harten Corona-Jahre hinterließen auch in Pfaffenhofen Spuren. Insgesamt 12 Monate lag der Kinobetrieb still und auch nach der Wiedereröffnung kamen die Gäste erst einmal zögerlich, mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen für die Betreiber. „Uns war wichtig, dass wir mit der Kinofamilie Rusch einen neuen Besitzer gefunden haben, bei dem unser Haus in guten Händen ist und der unser Kino genauso familiär weiterführen wird, sowohl für Gäste als auch für unsere Mitarbeiter“, so Andreas Schafft , der das Kino gemeinsam mit seinem Bruder Peter Schafft in den vergangenen Jahren von den Eltern übernommen hat.

Kino in Pfaffenhofen als Kulturort im ländlichen Raum

Durch die früheren guten Kontakte zur Familie Schafft war es nicht verwunderlich das die Gesprächsaufnahme der Familie Schafft über die Senioren Helga und Werner Rusch zu Stande kam und letztlich zum Erfolg führten. Michael Rusch, der sich mit seinem Vater im Unternehmen vorrangig um das Thema der Expansion kümmert, will dem Erfolgskonzept treu bleiben, das Kino als Kulturort vor allem auch im ländlichen Raum zu erhalten.

Ländliche Kinos sollen attraktive Alternative darstellen

Mit dem Bau modernster Kinos, die in Bezug auf Ambiente, Technik und Sitzkomfort, keine Wünsche offen lassen, wie das zuletzt 2018 im Markt Meitingen mit knapp 11.000 Einwohnern neu eröffnete Cineplex, setzt man dem städtischen Angebot eine oft sogar attraktivere Alternative entgegen und die Menschen vor Ort honorieren diesen Einsatz. „Das ehemalige CineradoPlex passt hervorragend in unser Portfolio, daher freuen wir uns, dass uns die Kinofamilie Schafft die Möglichkeit eröffnet hat dieses traditionsreiche Kino am hervorragenden Standort Pfaffenhofen zu übernehmen und erfolgreich in die Zukunft zu führen“, so Michael Rusch.

Kinoerlebnis muss sich an häusliche Sofa-Couch anpassen

Als langfristig und nachhaltig orientiertes Familienunternehmen kommt den Investitionen in die Unternehmenssubstanz eine besondere Bedeutung zu. Für Alexander Rusch, der in den Bereichen Technik und Renovierungen, die Fäden in der Hand hält, ist die beständige Modernisierung und Investition in die Attraktivität des Kinos, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. „Insbesondere der Sitzkomfort muss im Kino an die Bequemlichkeit der Couch zuhause angepasst werden, das haben wir während der Pandemie mit dem Einbau von Liege-Sesseln und Sofas in fast allen unseren Häusern umgesetzt. Wir planen daher mittelfristig im kommenden Jahr auch in Pfaffenhofen entsprechende Investitionen, aber nun geht es vorrangig erst einmal darum, den operativen Geschäftsbetrieb möglichst reibungslos zu übernehmen“.