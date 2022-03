Cineplex Aichach sammelt Geld für die Ukraine

Die Cineplex Kinos in Aichach, Meitingen und Königsbrunn nehmen an einer großangelegten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil. Dafür soll ein Dokumentarfilm am 20.3.2022 in über 450 Filmtheatern gezeigt werden. Sämtliche Erlöse der Vorstellung sollen an eine Spendeninitiative für notleidende Familien in der Ukraine gespendet werden.

So läuft die Spendenaktion ab

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, an der Kasse haben die Gäste zudem die Möglichkeit, diesen Betrag auch noch zu erhöhen. „Zusätzlich werden unsere Kinos für die Aktion auch noch 10% der gesamten Tageserlöse für Speisen und Getränke zur Verfügung stellen. Darüber hinaus möchten wir am kommenden Sonntag durch weitere Aktionen wie z.B. Glücksraddrehen oder Plakatflohmärkte auch alle anderen Besucher animieren, sich zu beteiligen und weitere Spenden zu generieren“, sagt Kinobetreiber Alexander Rusch.

Wofür das Geld verwendet wird

Die gesamten genannten Erlöse fließen dann als Spende an eine Organisation, um dringend benötigte Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffenen ukrainischen Kinder und Familien zu unterstützen. Die Tickets sind ab sofort online erhältlich, so dass sich auch ortsfremde Menschen beteiligen können, indem sie ein Ticket kaufen.

Das sind die weiteren Unterstützer

Diese einzigartige Spendenaktion kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Neben den Cineplex Kinos werden allen führenden Kinoketten und zahlreiche unabhängige Häuser „Klitschko“ zeigen. Des Weiteren werde die Aktion vom Hauptverband Deutscher Filmtheater, der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater, dem Produzenten Broadview Pictures, dem Vertriebspartner Paramount Pictures und den technischen Dienstleistern Pharos sowie CinePostproduction / Sharc Download unterstützt.