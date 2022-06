Cineplex Aichach: Wann startet die Freiluftkino-Saison?

Am heutigen Mittwochabend startet die diesjährige Freiluftkino-Saison in Aichach. Das Cineplex empfängt damit wieder seine Gäste auf dem Dach des eigenen Gebäudes. Zur Premiere kündigte das Kinounternehmen einen Sektempfang und Cocktails an, um das Sommerangebot gebührend einzuleiten. Anschließend gibt es für Besucher den neuesten Kassenschlager aus Hollywood zu sehen. Zwei Stunden und 26 Minuten lang wird dann der dritte Teil von „Jurassic World“ ausgestrahlt.

An diesen Tagen wird das Openair-Kino bespielt

Danach gibt es für Interessierte regelmäßig die Möglichkeit sich im Freiluftkino des Cineplex Aichach einzufinden. Zunächst öffnet die Dach-Location an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen. Jeweils wird dann ein ausgewählter Spielfilm auf die Leinwand projiziert. So steht bereits die Planung für das Eröffnungswochenende fest. Actionfans bekommen am Samstagabend „Top Gun Maverick“ zu sehen, während am Vortag der Roadmovie „Dog“ laufen soll.

Ab wann sich die Spielzeiten ändern

Filmbeginn ist dabei stets bei Einbruch der Dunkelheit. Ab Ende Juli dann sogar täglich. Mit Beginn der Sommerferien wird das Freiluftkino dementsprechend jeden Tag geöffnet sein. In den letzten beiden Jahren waren Openair-Kinos keine Selbstverständlichkeit. Auch die Betreiber des Cineplex Aichach hatten damit zu kämpfen. Doch schon in den schwierigsten Phasen der Pandemie habe sich gezeigt, dass ein Kinobesuch weiter zu den Bedürfnissen unserer Gesellschaft zählt. Auch deshalb hofft die KinoGruppeRusch die Liegestühle im Dachkino zahlreich zu füllen.