Juzo-Werbespot gewinnt Auszeichnung

Unter dem Motto „Gleitet einfach tierisch gut“ wird filmisch gezeigt, dass Juzo Move Kompressionsstrümpfe durch die patentierte Gleitstricktechnik leicht an- und auszuziehen sind und einen hohen Tragekomfort bieten.

Für Anja Schettler, Marketingleiterin bei Juzo, sei es wichtig, dass sich die Kommunikation für den neuen Strumpf deutlich von der sonst üblichen Bildsprache in diesem Bereich abhebe und Aufmerksamkeit errege. Daher kommen echte Schlangen als Symbol für die Eigenschaften des Strumpfes (unter anderem Gleiten und Hautklima) und als Teil des Äskulapstabes sowie des Juzo-Logos für Medizin allgemein zum Einsatz.

Die Jury begründete ihre Wahl damit, dass ein schwieriges und unsexy Thema sehr spannend und für die Medizinprodukte-/Sanitätshausbranche ungewöhnlich umgesetzt wurde. Jury-Mitglied Sara Haubold, Senior Art Director DDB Health, meint: „Wer sich schon einmal nach einer OP oder vor einem 14-Stunden-Flug in einen Kompressionsstrumpf gezwängt hat, fühlt begeistert nach, was das Video verspricht. Aufmerksamkeitsstarke Aufnahmen der Übersetzung in die Schlage machen neugierig. Super gemacht!“

Der Spot ist Teil der im Mai 2021 gestarteten Werbekampagne zur Einführung des Juzo Move. Zielgruppe sind hauptsächlich Sanitätshäuser/Fachhandel, Ärzte und Therapeuten- Umgesetzt wurde der Film mit der Filmproduktion und Agentur Panda Pictures, München. Mit dem Wettbewerb „Spot des Monats“ bieten die Redaktionen von Healthcare Marketing und Dental Marketing eine Plattform für die vielfältigen Formen der Bewegtbild-Kommunikation in der Gesundheitsbranche.