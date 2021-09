Gruma kürt besten Gabelstapler Südbayerns

Dieses Jahr wurde Teilnehmern am StaplerCup 2021 mehr als nur ein gutes Fahrvermögen abverlangt. Denn der Wettbewerb konnte aufgrund der pandemischen Umstände nicht in Präsenz ausgetragen werden. Gruma Nutzfahrzeuge GmbH entschied sich als Veranstalter deshalb zu einer digitalen Alternative. Dadurch mussten Mitte Juni bis Ende August die Kontrahenten viel Kreativität beweisen.

In diesem Zeitraum sollten alle Wettbewerber ihr Können aufzeichnen und im Videoformat darbieten. Dabei konnten sowohl Teams als auch Einzelfahrer ihre Ideen präsentieren. Der Umsetzung waren keine Grenzen gesetzt. Schlichtweg überzeugend sollten die Aufnahmen sein. Alle Teilnehmer mussten lediglich im Besitz eines Führerscheins alle Unfallverhütungsvorschriften wahren. Der Sieg wurde über die Resonanz auf Social-Media-Kanälen ermittelt, wo die

Durchgesetzt hat sich ein Mitarbeiter der Firma Sortimo. In einem dreiminütigen Video bot Giuseppe Tamburino sein gesamtes Repertoire an Ideenreichtum und Fahrtalent dar. Als erstes positionierte er ein Staplermodel auf einer Gabelzinke seines Staplers. Mit diesem transportierte er Miniaturgewichte von einem Holzbalken zum nächsten. Anschließend türmte er Münzen, indem er sie auf seine Zinke schnipste. Abschließend stapelte er vier Kisten auf einem Holzbalken und transportierte sie virtuos auf eine Gitterbox.

Auch die weiteren Mitstreiter lieferten eindrucksvolles Material. Als deutscher Meister nahm auch Erwin Brummer teil. Er demonstrierte, wie eine Bierflasche per Gabelstapler geöffnet werden kann. Tamburinos Weg führt nun am 30. Oktober zur deutschen Meisterschaft bei Linde in Aschaffenburg. Dort trifft er auf die besten Fahrer der Nation.