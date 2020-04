Das ist der neue Geschäftsführer bei Pfister Waagen Bilanciai

Bei der Pfister Waagen Bilanciai GmbH aus dem bayerisch-schwäbischen Affing gab es zum 15. April 2020 einen Wechsel in der Geschäftsführung. Harald Welscher hat das Unternehmen verlassen und Peter Ahle hat seine Stelle als Geschäftsführer übernommen.

Netzwerk Ausbau in der Waagen-Branche

Harald Welscher hat 15 Jahre lang Pfister Waagen als Geschäftsführer geleitet. Insgesamt drei Jahrzehnte war er in dem Traditionsunternehmen in Affing tätig. Das Unternehmen hat in einer Pressemitteilung erklärt, dass es Welscher für sein Engagement und den Beitrag auf nationaler und internationaler Ebene als Mitglied im Beirat der Fachabteilung Mess- und Prüftechnik des VDMA (Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer) und in der CECIP (Europäischer Verband der Waagen Industrie) sehr dankbar sei. Der ehemalige Geschäftsführer habe viele Jahre erfolgreich zum Ausbau des Netzwerks innerhalb der Waagen-Branche beigetragen. Trotzdem sei auch die Freude über den Zugang von Peter Ahle groß.

Geschäfte im Sinne der Pfistermission führen

Peter Ahle ist Maschinenbautechniker und diplomierter Betriebswirt. Er habe eine ausgiebige Einarbeitung in den Bereich der Waagen-Industrie erhalten. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn erhielt er bereits vertiefte Einblicke und Erfahrungen in fundierte Netzwerke in den Bereichen Industrie, Energie, Ver- und Entsorgung, Bauwesen als auch im landwirtschaftlichen Sektor. Deshalb sei Pfister Waagen sicher, dass es Ahle gelingen werde, die Geschäfte eins zu eins im Sinne der Pfistermission weiter zu führen. Dadurch soll das Unternehmen positiv weiterentwickelt und die Marktführerschaft behauptet werden. Wichtig sei vor allem eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern.

Über die Pfister Waagen Bilanciai

Seit 2002 ist die Pfister Waagen GmbH als Tochtergesellschaft in die weltweit tätige italienische Wägetechnikgruppe Società Cooperativa Bilanciai integriert. Mit der Gründung der Pfister Waagen Bilanciai GmbH haben sich zwei Traditionsfirmen gefunden, die zusammen ein Wägetechnik Know-how von über 150 Jahren vorweisen können. Heute bietet die Pfister Waagen Bilanciai GmbH Lösungen in sämtlichen Produktbereichen der eichfähigen Industriewaagen. Dies sind vollelektronische Wägesysteme, die eingebunden in Datennetze für eine Erfassung und Weiterverarbeitung von Wägedaten in wirtschaftlichen Regelkreisen sorgen.