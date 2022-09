Bayern-Fass engagiert sich beim World Cleanup Day in Aichach

Umweltschutz

Das Team der Bayern-Fass trotzt dem Regen und ist startklar für den Cleanup Day. Foto: Daniela Riedlberger / Bayern-Fass

Mitte September fand in ganz Deutschland der World Cleanup Day statt, einer der größten Bottom-Up Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Auch das Team der Bayern-Fass Gruppe aus Aichach setzte ein Zeichen gegen Plastik-Müll und für eine saubere Umwelt: Zwei Auszubildende haben für Bayern-Fass diesen Aktionstag ins Leben gerufen und so sammelten rund 20 Kollegen zwei Stunden lang liegengebliebenen und weggeworfenen Müll im Ecknacher Industriegebiet ein.

Weshalb sich Bayern-Fass beim World Cleanup Day engagiert

„Das Thema geht uns alle an und jeder kann was tun,“ findet Carina Morhardt, Auszubildende im dritten Lehrjahr, die gemeinsam mit Samuel Högg, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, dieses Projekt initiiert hat. „Mit dieser Aktion möchten wir Aufmerksamkeit erzeugen, ein Zeichen setzen und zum Nachdenken anregen.“ Auf den Parkplätzen, Seitenstreifen und im Laub suchten die Teilnehmenden mit Zangen und Handschuhen nach Unrat. Nach zwei Stunden häuften sich volle Müllsäcke, vorrangig gefüllt mit Zigarettenkippen, Scherben, leeren Plastikverpackungen und Glasflaschen – aber auch Blumenkübel, Holzpaletten und einen kompletten Badunterschrank hat das Team von Bayern-Fass gefunden.

So bewertet Geschäftsführer Michael Eigner das Projekt

Mittels eines Meldebogens und einer Zählliste wurden die gesammelten Mengen an Müll am Ende erfasst und schließlich umweltgerecht entsorgt. Michael Eigner, Geschäftsführer bei Bayern-Fass, freut sich über die Initiative: „Nachhaltigkeit ist bei Bayern-Fass Firmentradition und spielt bei allem, was wir tun, eine zentrale Rolle. Weniger Abfall zu produzieren, Produkte länger zu nutzen, Produkte wiederzuverwenden oder zu recyceln, bedeutet eine effizientere Ressourcennutzung und weniger Belastung für unsere Ökosysteme.“ Außerdem ergänzte er: „Das gilt nicht nur für uns als Firma, sondern auch im Privaten. Es ist enorm wichtig, einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, jeder kleine Schritt zählt. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben und so viel Engagement zeigen. Und ganz besonders danke ich unseren beiden Auszubildenden, die diese großartige Aktion organisiert haben!“