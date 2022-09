Bauer Gruppe unterstützt Bau der neuen saudischen Stadt „Neom“

Großprojekt

Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der Bauer AG. Foto: Bauer AG

Saudi-Arabien will sich auf die Ära nach der Ölförderung vorbereiten. Dazu plant das Königreich eine neue Metropole – an deren Umsetzung auch die Bauer Gruppe beteiligt ist.

Saudi Bauer Foundation Contractors Ltd., ein Unternehmen der Bauer Gruppe, wurde mit einem ersten Spezialtiefbauprojekt für die in Saudi-Arabien neu geplante Stadt Neom beauftragt. Dabei sollen etwa 70 Meter tiefe Großbohrpfähle für das Megabauvorhaben „The Line“ erstellt werden. Neom befindet sich im Nordwesten des Landes. Das Königreich plant hier seit 2017 eine Metropole, die als Meilenstein für die Ära nach der Ölförderung gedacht ist.

Bauer Gruppe erwartet weitere Projekte in Saudi-Arabien Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dieser erste Auftrag ist Teil einer drei Jahre laufenden Rahmenvereinbarung, innerhalb derer weitere Projekte für die Bauer Gruppe erwartet werden. „Wir gehen davon aus, dass wir noch einige weitere Arbeiten für Neom ausführen werden“, sagt Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der Bauer Aktiengesellschaft.

The Line soll nach Fertigstellung eine Länge von 170 Kilometern haben, neun Millionen Menschen beherbergen und seinen Bedarf komplett mit regenerativen Energien decken. Geplant ist auch ein automatisiertes öffentliches Transportnetzwerk für das Gebäude. „Wir sind stolz, dass wir wieder einmal mit unseren Gründungsarbeiten wesentlich zum Bau eines weltweit beachteten Megaprojekts beitragen werden“, sagt Michael Stomberg.

Bau-Segment von Bauer Gruppe auf Rekordniveau Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Darüber hinaus hat die Bauer Gruppe kürzlich weitere umfangeiche Bauaufträge akquiriert, darunter in Deutschland, in England sowie auch auf den Philippinen. So wurde beispielsweise nach der erfolgreichen Fertigstellung der Metro Manila North Avenue Station Bauer Foundations Philippines Inc. mit den Dichtwandarbeiten für zwei weitere Stationen beauftragt. In Summe hat die Bauer Gruppe damit in den letzten Wochen neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 90 Millionen Euro erhalten. Damit bewegt sich der Auftragsbestand laut einer Unternehmens-Mitteilung im Segment Bau weiter auf Rekordniveau.