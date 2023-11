Bauer AG veröffentlicht Änderungen im Aufsichtsrat

Personalie

Peter Hingott ist Mitglied im Vorstand der Bauer AG. Foto: Bauer AG

Im Aufsichtsrat der Bauer AG kam es zu Veränderungen: Neue Gesichter finden sich nun im Vorsitz und in der Vertretung der Anteilseignerseite. Das beinhaltet die Umstrukturierung.

Mit Wirkung zum 2. November 2023 ist Alfons Doblinger als Vertreter der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat der Bauer AG aufgenommen worden. Mit dem deutlich erhöhten Aktienanteil, den die SD Thesaurus GmbH und die Doblinger Beteiligung GmbH seit dem Delisting-Erwerbsangebot an der Bauer AG erworben haben, werden diese Anteile im Aufsichtsgremium auf Seiten der Anteilseignervertreter damit auch angemessen vertreten. Frau Sabine Doblinger ist bereits seit dem Jahr 2021 Teil des Gremiums.

Darüber hinaus wird ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der Bauer AG erfolgen. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Thomas Bauer legt sein Amt vor der nächsten Aufsichtsratssitzung im Dezember 2023 nieder, nachdem man sich wegen unterschiedlicher Auffassungen zur Ausrichtung des Unternehmens auf die Zukunft, darauf verständigt hat, sich mit Respekt zu trennen.

Der neue Kandidat für den Vorsitz im Aufsichtsrat

Mit dem Ausscheiden von Herrn Prof. Thomas Bauer soll Herr Prof. Dr. Bastian Fuchs im Rahmen einer Ergänzungsbestellung als Mitglied der Anteilseignerseite dem Gericht zur Bestellung in den Aufsichtsrat der Bauer AG vorgeschlagen werden. Es ist zudem geplant, dass Herr Prof. Dr. Bastian Fuchs für den Vorsitz im Aufsichtsrat kandidieren wird.

Prof. Dr. Fuchs ist ein äußerst anerkannter Jurist und hat seine Fachbereiche unter anderem im Bauvertrags- und Vergaberecht, im internationalen Baurecht und im internationalen Wirtschaftsrecht. Prof. Dr. Fuchs ist darüber hinaus Honorarprofessor für Deutsches und Internationales Baurecht an der Universität der Bundeswehr München, Lehrbeauftragter an der Leuphana Universität zu Lüneburg sowie Lehrbeauftragter für Baurecht an der Technischen Universität München. Prof. Dr. Fuchs ist zudem einer der Geschäftsführer der Kanzlei Topjus Rechtsanwälte, die der Bauer Gruppe seit vielen Jahren als Rechtsberater verbunden ist.

Ein Blick in die Zukunft der Bauer AG

„Wir freuen uns, dass wir Herrn Prof. Bastian Fuchs für den Aufsichtsrat der Bauer AG gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Experte in seinem Fach und wird den Aufsichtsrat der Bauer AG fachlich und menschlich sehr gut ergänzen. Er begleitet unser Unternehmen als Rechtberater seit über 20 Jahren, kennt die Strukturen und unser Geschäft sehr gut und ist dem Unternehmen dadurch auch sehr verbunden,“ sagt Peter Hingott, Vorstand Bauer AG.

Prof. Bastian Fuchs freut sich ebenso über seine neue Aufgabe. „Durch die jahrelange Befassung mit insbesondere den rechtlichen Belangen des Unternehmens, hatte ich die Möglichkeit viele Bereiche der Bauer Gruppe kennenlernen zu dürfen und mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn ich in dieser neuen Aufgabe einen Beitrag zum Erfolg leisten kann, freue ich mich sehr darüber“, begründet er die Entscheidung.