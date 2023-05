Bauer AG bald von der Börse genommen? Vorstand und Aufsichtsrat beziehen Stellung

Aktiengeschäft

Die Bauer Hauptverwaltung in Schrobenhausen. Foto: Bauer AG

Bis zum 16. Juni 2023 wird sich entscheiden, wie es mit der Bauer AG weitergeht. Mit der jüngsten Kapitalerhöhung stieg die SD Thesaurus GmbH mit circa 28 Prozent zum Hauptaktionär des Unternehmens auf. Gemeinsam mit der Doblinger Beteiligungsgesellschaft, die 25 Prozent der Gesamtanteile halten, sollen nun die Eigentumsverhältnisse ausgeweitet werden. Dementsprechend erhielt unter anderem die Familie Bauer wie auch alle anderen Anteilseigner ein Angebot zum Aktienaufkauf. Zu diesem äußerten sich Vorstand und Aufsichtsrat nun positiv.

Was bedeutet das Angebot für die Bauer AG?

Gemäß den Vorgaben des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes gaben sie nun ihre gemeinsame begründete Stellungnahme zu dem Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot der SD Thesaurus GmbH ab. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angebotsunterlage und darin geäußerten Ziele sowie Absichten der Bieter eingehend geprüft. Dabei sei der Blick auf Auswirkungen auf die Bauer AG, ihrer Arbeitnehmer und der weiteren Stakeholder der Gesellschaft bewertet. Sie seien unabhängig voneinander nach intensiver Beratung der Ansicht, dass das Angebot insgesamt im Interesse der Gesellschaft sei.

Führungsspitze legt den Aktionären den Verkauf nahe

Die Angebotsleistung entspreche den gesetzlichen Anforderungen an den Mindestwert der Gegenleistung. Darüber hinaus sei diese aus finanzieller Sicht am unteren Ende noch als angemessen im Sinne des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu bewerten. Demgemäß empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere solchen Aktionären der Bauer AG, denen an einer unmittelbaren und unter Umständen auch vollständigen Realisierung ihres Investments in Bauer-Aktien gelegen ist, das Angebot anzunehmen.