Aichach-Friedberg erhält 45 Millionen Euro

Berücksichtigt wurden dabei alle neun Corona-Wirtschaftshilfen (Überbrückungshilfe I-III, Überbrückungshilfe III Plus, Neustarthilfe und Neustarthilfe Plus, November- und Dezemberhilfe sowie die Bayerische Oktoberhilfe). Von diesen Wirtschaftshilfen sind bisher über 45 Millionen Euro in den Landkreis Aichach-Friedberg geflossen. „Diese hohe Summe zeigt, wie wichtig es war, dass wir die Unternehmen in unserem Land mit zahlreichen Hilfsprogrammen unterstützt haben, um sie durch die Corona-Pandemie zu begleiten.

„Vor allem wird aber deutlich, dass die aufgelegten Programme wirken und einen echten Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft in Bayern leisten können“, so Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko. Bayernweit sind bisher 292.859 Anträge eingegangen und es wurden sieben Milliarden Euro ausbezahlt.

Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko. Foto: Peter Tomaschko, MdL

Zudem seien die Programme noch nicht alle abgeschlossen, wie Tomaschko betonte. So können Anträge auf Überbrückungshilfe III und Neustarthilfe bis 31.10.2021 gestellt werden. Außerdem hat die Bundesregierung im September bekannt gegeben, dass die Neustarthilfe Plus und die Überbrückungshilfe III Plus bis zum 31. Dezember 2021 verlängert werden.