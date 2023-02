Dagmar Fritz-Kramer als Erbauerin des „Haus des Jahres“

Gewinnerin des Tages

Monika Läufle (links), Chefredakteurin Family Home Verlag und Dagmar Fritz-Kramer (rechts), Geschäftsführerin Baufritz. Foto: Family Home Verlag

Das Haus ist aus Holz, mit Energie-Wand-Modulen versehen und energieeffizient. Diese drei Punkte hat die Jury des Family Home Verlags überzeugt. Denn jetzt zeichnete sie das „my smart green home: Schwarzwald“ der Allgäuer Firma Baufritz mit der Goldmedaille in der Kategorie „Ökologie“ aus. Besonders hervorgehoben wurde dabei auch das „QNG Premium“-Siegel. Dieses Nachhaltigkeitssiegel sei, erklärt Baufritz, das erste Mal in Deutschland für ein Wohnhaus vergeben worden.

Das „my smart green home: Schwarzwald“ von Baufritz wurde zum „Haus des Jahres“ in der Kategorie Ökologie gekürt. Foto: Baufritz

Die Preisverleihung des Verlags fand in Stuttgart statt. Dort überreichte Chefredakteurin Monika Läufle der Baufritz-Geschäftsführerin Dagmar Fritz-Kramer die Urkunde. Genau genommen aber nicht nur eine. Denn Baufritz hat auch noch eine Silbermedaille gewonnen. Nämlich in der Kategorie „Leser“. Die nämlich haben in einer Abstimmung das „Haus Richter“ unter 60 nominierten Häusern auf den Zweiten Platz gewählt.

Dagmar Fritz-Kramer, Ihre Branche boomt seit einiger Zeit. Zwar ist die Situation für Bauunternehmen jüngst etwas eingetrübt worden. Dennoch lässt sich Innovation – erfreulicherweise! – nicht so einfach aufhalten. Besonders wichtig ist bei Neubauten, dass sich Bauherren Gedanken darüber machen, möglichst nachhaltig und energieeffizient zu agieren. Denn dies ist in allen Lebensbereichen zukunftsentscheidend. Sie haben mit Ihrem Konzept vorgemacht, wie es geht.

Deshalb ist Dagmar Fritz-Kramer die Gewinnerin des Tages.