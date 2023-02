Saskia Fehn als Unterstützerin der Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg

Gewinnerin des Tages

Saskia Fehn ist die Geschäftsführerin von Feha Bürotechnik. Foto: Feha

Der Verein Seniorengemeinschaft Günzburg setzt sich für die Belange der älteren Bewohner der Region ein. Dazu gehören Info-Veranstaltungen, etwa zum Thema „Erste Hilfe“, „Enkeltrick“ oder „Sturzprofilaxe“ ebenso wie Hilfe im Alltag. Ziel ist es, Senioren so lange wie möglich in der sicheren Selbstständigkeit zu halten. Dieses Engagement kommt auch bei Feha Bürotechnik gut an. Das Unternehmen spendete deshalb ein multifunktionales Farbkopiersystem im Wert von 3.080 Euro. Genutzt werden soll dieses etwa beim Druck für Rundschreiben an die Mitglieder des Vereins.

„Es freut uns, dass wir die Organisation mit einem unserer Geräte und damit diese wichtige Arbeit unterstützen können“, erklärt Saskia Fehn Geschäftsführerin der Feha Bürotechnik, „denn Unternehmen tragen neben der wirtschaftlichen auch eine gesellschaftliche Verantwortung“.

Saskia Fehn, Sie sagen, Unternehmen tragen gesellschaftliche Verantwortung. Damit haben Sie völlig Recht. Die Wahl, die Seniorengemeinschaft Günzburg zu unterstützen ist eine gute Entscheidung. Denn viel zu oft werden die älteren Menschen unserer Region vergessen. Sie helfen mit Ihrer Spende dabei, genau das zu verhindern. Zudem ist es erfreulich, dass Sie nicht „nur“ Geld spenden (was auch fabelhaft wäre!), sondern sich zu einer Sachspende entschieden haben. Ihr Unternehmen steht für professionelle Büro-Ausstattung. Welches Unternehmen aus Günzburg könnte also besser ein Drucksystem für den Verein stellen, als Ihres?

Deshalb ist Saskia Fehn die Gewinnerin des Tages.