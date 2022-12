Wie Führungskräfte zukunftsfähig gemacht werden

Interview

Ute Bühler ist die Leiterin „Seminare & Beratung“ des Management Centrum Schloss Lautrach. Foto: Marx Studios

B4BSCHWABEN.de: Frau Bühler, als Trainerin und Beraterin sind Sie im engen Kontakt mit Ihren Kundinnen und Kunden. Was macht eine gute Führungskraft aus?

Ute Bühler: Um „gut“ führen zu können, reicht es nicht, einen Werkzeugkasten an Führungsinstrumenten an der Hand zu haben. Wirksam werden Führungskräfte erst in dessen Anwendung und dem damit verbundenen Umgang mit Mitarbeitenden, von Mensch zu Mensch. Um Mitarbeitende für sich zu „gewinnen“, ist die Beziehungsebene mitentscheidend. Untersuchungen aus dem Arbeitsmarkt zeigen, dass gerade jüngere Berufstätige sich eine menschlichere Führung wünschen. Angesichts des Fachkräftemangels werden Beziehungskompetenzen von Führungskräften immer wichtiger. Auf Empathie, Wertschätzung und eine gute Kommunikationsfähigkeit kommt es an. Führungskräfte müssen zudem authentisch im Sinne ihrer eigenen Rollenklarheit sein.

Welche Führungskompetenzen werden in Zukunft noch wichtiger und welchen Herausforderungen sehen sich Führungskräfte gegenüber?

Komplexer werdende Umwelten verlangen von Führungskräften, Veränderungsprozesse gut begleiten zu können. „Change Leadership“ ist hier das Stichwort. In Transformationsphasen bedarf es einer speziellen Führungs-Kraft, um Widerstände auflösen und die Mitarbeitenden mitnehmen zu können. Die Fähigkeit, mit steigender Komplexität und Unsicherheit in der Unternehmenswelt umzugehen, erfordert neben zusätzlichen Skills einen Perspektivwechsel. Führungspersonen müssen in der Lage sein, sich schnell auf veränderte Gegebenheiten einzustellen und auf der anderen Seite Rückschläge in Chancen umzuwandeln. Die eigene Lernfähigkeit, aber auch das Empowerment der Mitarbeitenden, rücken in den Fokus.

Wie schaffen es Führungskräfte, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Entwicklung voranzutreiben?

Beides bedingt sich gegenseitig. Nur wenn ich als Führungskraft bewusst Abstand nehme und meine Führungspraxis stetig reflektiere, kann ich an meinen Aufgaben wachsen. Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass sie sich, wie ihre Mitarbeitenden, auf der eigenen „Learning Journey“ befinden. Dafür muss Zeit eingeplant werden. Die persönliche Entwicklung voranzutreiben, kann auf unterschiedliche Weise geschehen: on the job, im Einzel-Coaching oder in einem Seminarsetting mit Distanz zum Berufsalltag. Die Unterstützung von außen führt zu Klarheit und innerer Orientierung und kann dabei helfen, Praxisfälle direkt aufzuarbeiten.

Wie können Führungskräfte dabei vorgehen, ihre eigene Learning Journey zu gestalten?

Führungskräfte sollten ihre Mitarbeitenden nicht nur zu lebenslangem Lernen animieren, sondern dies verbunden mit einem Spirit für Weiterentwicklung auch selbst vorleben. Dabei ist es notwendig, den eigenen Entwicklungsweg regelmäßig zu reflektieren und sich auch Fremdeinschätzungen einzuholen. Darauf basierend muss das passende Thema und Format gefunden werden. Der Trend geht zur Individualisierung von Weiterbildung und zu Einzel-Coachings. In einem Seminar-Setting kann der Austausch mit einer bereichernden Peergroup und Trainer:innen auf Augenhöhe sehr hilfreich sein. Nicht zu vernachlässigen ist die Nachbetreuung der einzelnen Entwicklungsschritte. Wie wird der Transfer des Gelernten gewährleistet? Darauf sollte geachtet werden.

Worauf möchten das Management Centrum Schloss Lautrach in Zukunft seinen Fokus legen, um Führungskräfte weiterhin erfolgreich zu begleiten?

Wir entwickeln unsere Angebote ständig weiter, schaffen Raum für Neues oder passen Bewährtes an neue Gegebenheiten an. Unser Themenspektrum ist breit gefächert und deckt jede Berufslebensphase ab. Persönliche Kundenberatung ermöglicht es, zunehmend individueller werdende Lösungen für unsere Kunden zu finden. Gleichzeitig stärken wir sowohl den Praxisbezug als auch den erlebnisorientierten Charakter unserer Angebote. Die zwischenmenschliche Interaktion und der daraus entstehende, nachhaltige Tiefgang prägen unsere Lernkultur, die mit Schloss Lautrach und seinem geschichtsträchtigen Flair eine perfekte Symbiose eingeht und ihre Fortsetzung in unseren Firmenprogrammen findet. Hier legen wir neben maßgeschneiderten Formaten in der Führungskräfteentwicklung unseren Fokus auf eine systemische und menschenorientierte Organisationsberatung. Wir verstehen uns als Partner und Unterstützer für wertschöpfende Weiterbildungsstrategien.