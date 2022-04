Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle als Vorbilder schwäbischer Start-ups

Die Gründerszene in Bayerisch-Schwaben ist stark. Das ist keine Neuigkeit, weshalb Fabien Frei und Wolfgang Schimpfle auch gut in dieses Bild passen. Mit Fairtye haben sie nach Degree und Suslet nun ihr drittes Start-up auf den Markt gebracht. Und das erfolgreich. Denn in der 11. Staffel der „Höhle der Löwen“ präsentierten sie ihr nachhaltiges Haargummi, welches in Deutschland produziert wird, zu 88 Prozent aus Bio-Baumwolle und aus 12 Prozent Roica besteht. Mit dieser Idee überzeugte sie auch die Löwen. Für ein Investment von 250.000 Euro boten Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Am Ende stand ein Deal mit Ralf Dümmel. Aus den zehn Prozent der Firmenanteile wurden zwar 25,1 Prozent, die 250.000 Euro Investmentsumme blieben aber. Zwischenzeitlich ist das Haargummi auch im Handel erhältlich.

Die beiden Gründer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle präsentieren ihr nachhaltiges Haargummi fairtye bei„Die Höhle der Löwen”. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

„Wir wollen auf jeden Fall langfristig mit Ralf Dümmel zusammenarbeiten. Das ist aber immer unsere Grundeinstellung bei Geschäftsbeziehungen. Unser Ziel ist es, mit ihm fairtye weltweit zu vertreiben“, sagte Wolfgang Schimpfle im Nachgang zu den Verhandlungen und Fabian Frei ergänzte: „Uns ist es ein Anliegen, in Bezug auf Nachhaltigkeit das Maximum zu erreichen. Die Produktwege zum Beispiel müssen möglichst sinnvoll sein. Wir wollen das Beste aus beiden Welten: möglichst nachhaltig sein, aber auch alle Vertriebsmöglichkeiten nutzen, die Sinn machen. Das ist auch der Weg, den wir mit unseren anderen Marken gehen.“

Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle, man kann Ihnen nur gratulieren. Eine Idee für ein Start-up zu finden, schaffen viele. Diese Idee dann umzusetzen, schon weniger. Sie haben das nicht nur dreimal geschafft, sondern auch noch einen grandiosen Deal in einer der bekanntesten Gründungsshows abgeräumt. Sie zeigen, wie man in Bayerisch-Schwaben Gründergeschichte schreibt. Ich bin gespannt, wie es mit Ihren kreativen Ideen weitergeht und von welchen neuen Meilensteinen Sie in Interviews bei B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN schon bald berichten können.

Deshalb sind Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle die Gewinner des Tages.