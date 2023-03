„B4B trifft“

Marco Trutter, ist CEO und Gründer der Brand Identity Agentur trumedia.

Wir googeln im Internet, trinken Coca Cola und benutzen ein Tempo. Das alles sind Marken, die so erfolgreich sind, dass sie es in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft haben. Aber was macht eine erfolgreiche Marke aus? Darüber spricht im Video Marco Trutter, CEO und Gründer der Brand Identity Agentur trumedia.