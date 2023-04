B4B Talk: Wie finde und binde ich Mitarbeiter?

Podiumsdiskussion

Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Reicht ein Obstkorb und ein Tischkicker noch aus, um die Gen Z für sich zu gewinnen? Und stimmt es, dass die Fachkräfte von Morgen faul und ambitionslos ist? Mit welchen innovativen Konzepten wollen die Unternehmer in Bayerisch-Schwaben den War of Talents gewinnen? Darüber diskutierte Wirtschaftsredakteurin Angelina Märkl zusammen mit:

Ramona Meinzer, Geschäftsführerin von Aumüller Aumatic

Benjamin Knecht, Geschäftsführer der MXP GmbH

Max Samer, HR-Experte der Augsburger Allgemeinen

Ilaria Wollek, Bachelor-Absolventin und Vertreterin der Gen Z