„B4B trifft“

Walter Ittlinger ist Geschäftsführer der ADAC Fahrsicherheitszentren in Südbayern.

Von einem Fahrsicherheitstraining habe nicht nur Fahranfänger großen Nutzen: Weshalb auch Arbeitgeber ein solches Angebot an ihre Mitarbeiter in Betracht ziehen sollten, dass erläutert Walter Ittlinger, Geschäftsführer der ADAC Fahrsicherheitszentren in Südbayern, im Videointerview.