Ulm investiert in neue Elektrobusse

Förderantrag bewilligt

M. Theurer, der parlamentarische Staatssekretär des Bund, überreicht die Förderurkunde an den Geschäftsführer der SWU Verkehr. Foto: SWU

Ulm bekommt 14 neue Elektrobusse, welche vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert werden. Mit knapp 5 Millionen Euro unterstützt das Bundesministerium den emissionsfreien Antrieb. Was das für den Nahverkehr in Ulm in Zukunft bedeutet.

Die Stadtwerke erhalten eine Förderung vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr zur Beschaffung von 14 Elektrobussen. Am 28.03.2023 übergab Michael Theurer, der parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, offiziell die Förderurkunde an den Geschäftsführer der SWU Verkehr, Ralf Gummersbach. Dies geschah am Rande der VDV Elektrobuskonferenz und Fachmesse ElekBu in Berlin. Insgesamt hat die Förderung ein Volumen von 4,59 Millionen Euro und fördert damit 80 Prozent der Mehrkosten für den emissionsfreien Antrieb.

Blick in die Zukunft

Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Gunter Czisch, kommentiert den Zuschlag: „Mit diesem positiven Förderbescheid machen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm einen großen Schritt in Richtung Elektromobilität im Öffentlichen Nahverkehr. Mit der Neubeschaffung von Elektrobussen setzen wir ein Zeichen für nachhaltige Mobilität in unserer Doppelstadt. Außerdem entsprechen wir so der EU-Richtlinie, nach der ein Viertel aller neu angeschafften Fahrzeuge einen emissionsfreien Antrieb haben muss.“

Deshalb setzen die SWU auf Elektrobusse

Ralf Gummersbach ergänzt: „Mit den 14 neuen Fahrzeugen fährt künftig ein Fünftel unserer Busflotte mit grünem Strom. In Kürze folgt eine europaweite Ausschreibung. Wir rechnen damit, dass bis zum Jahresende die ersten zwei Fahrzeuge in den Testbetrieb gehen können.“ Der Umstieg auf Elektrobusse wird sukzessive erfolgen. In Ergänzung zu den Fahrzeugen muss die notwendige Ladeinfrastruktur eingerichtet sowie die Werkstatt umgerüstet werden. Dafür hat die SWU bereits entsprechende Förderanträge beim Land Baden-Württemberg gestellt. Ralf Gummersbach ist von den Vorteilen elektrisch betriebener Busse überzeugt: „Trotz aller Herausforderungen, die ein solcher Umstieg mit sich bringt, bin ich vom Einsatz elektrischer Busse im Öffentlichen Nahverkehr überzeugt. Wir senken den Ausstoß von Rußpartikeln und Stickoxiden in der Innenstadt und machen uns unabhängiger von mineralischen Kraftstoffen. Elektroantriebe sind zudem energieeffizienter als herkömmliche Dieselmotoren. Auch hinsichtlich der Instandhaltungskosten versprechen wir uns langfristig eine Entlastung im Vergleich zum Verbrenner.