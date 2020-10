Transporeon aus Ulm erweitert seinen Beirat

Die neuen Beiratsmitglieder sollen ein vielfältiges Spektrum an Branchenkenntnis aus den Bereichen Supply Chain, Logistik und Technologie bringen. Dadurch sollen sie wesentliche Unterstützung für Transporeons weitere Wachstumsstrategie leisten und die Führungsposition im Markt stärken.

Das ist der aktuelle Beirat

Neu im Beirat sind Michael Kleinemeier. Dieser war bis vor Kurzem Vorstandsmitglied der SAP SE. Dazu kommt außerdem Doktor Thomas Lieb, der ehemalige CEO der Schenker AG und Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG. Weitere Mitglieder im Beirat sind zwei der Gründer von Transporeon – Marc-Oliver Simon and Martin Mack, da sie tiefgehendes Wissen über das Unternehmen und dessen Wurzeln besäßen, heißt es in einer Mitteilung von Transporeon. Außerdem zählen Hermann Ude, der ehemalige CEO von DHL Global Forwarding, Dan Dershem, US Tech-Experte für schnell wachsende Supply-Chain-Unternehmen sowie Justin von Simson und Stefan Margolis, zwei Vertreter des erfahrenen Tech-Investors Hg Capital, zum Transporeon Advisory Board. „Ich freue mich sehr Michael Kleinemeier und Dr. Thomas Lieb bei Transporeon willkommen zu heißen. Ihre Denkweise und Erfahrungen werden unser Führungsteam sehr bereichern!", sagte Stephan Sieber, CEO von Transporeon.

Michael Kleinemeier: 30 Jahre Führungs-Erfahrung

Michael Kleinemeier war in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei SAP tätig. Zuletzt war er als Mitglied des Vorstands für die globale Service- und Support-Organisation verantwortlich. Während seiner gesamten Karriere konzentrierte sich Michael Kleinemeier darauf, Technologieunternehmen dabei zu unterstützen, das Marktwachstum ihrer Branche kontinuierlich zu übertreffen. Seine Erfahrung in der Digitalisierung, der Skalierung globaler Kundendienstleistungen und der Erzielung von Kundenzufriedenheit soll Transporeon helfen, sein volles internationales Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

Thomas Lieb: Fachwissen soll Transporeon stärken

Doktor Thomas Lieb war sowohl CEO der Schenker AG als auch ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG. Er ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender von Hellmann Worldwide Logistics. Seine Branchenerfahrung und sein Fachwissen im Bereich Spedition und Logistik sollen entscheidend dazu beitragen, dass Transporeon zukünftig weiterhin Mehrwertdienste in seinem Netzwerk anbieten kann. Bereits mehr als 100.000 Spediteure nutzen Transporeon, die Nutzerzahlen wachsen rasant und sollen ein Garant für den zukünftigen Unternehmenserfolg sein.