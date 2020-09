SWU entwickelt eCarsharing speziell für Unternehmer

eCarsharing für die eigene Firmenflotte? Das lässt sich einfach in die Tat umsetzen. Bisher war es möglich den in einer Kommune vorhandenen Carsharing-Dienst swu2go zu Business-Tarifen mit zu nutzen. Nun geht diese Dienstleistung in die nächste Runde: Unternehmen können sich nun exklusiv nutzbare swu2go-E-Autos ins Haus holen.

Elektromobilität direkt am Firmenstandort

„swu2go für Geschäftskunden“ umfasst die Lieferung und Installation einer eigenen Ladeinfrastruktur am Firmen Standort sowie die Nutzung eines swu2go-Fahrzeuges nur für die Mitarbeiter des Unternehmens. Während das Unternehmen Eigentümer der Ladesäule ist, übernimmt die SWU die Betriebsführung: Wartung, Unterhalt, Störungsannahme. Positiver Nebeneffekt: Das Fahrzeug kann auch für andere Gewerbebetriebe in der Nachbarschaft und die Ladesäule für private E-Autos zur Verfügung gestellt werden.

So profitieren Unternehmer

Unternehmen sparen sich mit diesem Modell nicht nur den organisatorischen und technischen Aufwand eines eigenen Fuhrparks und einer eigenen Infrastruktur – gerade für kleinere Firmen ein wichtiger Kostenfaktor. Sie profitieren auch vom positiven Image durch Engagement in der „shared economy“. Gleichzeitig punkten sie bei Mitarbeitern als zukunftsorientierter und umweltbewusster Arbeitgeber.