Sparkasse Ulm und Stadt Neu-Ulm suchen Entwurf für „P3“

Hier, am Petrusplatz 3 in Neu-Ulm, plant die Stadt gemeinsam mit der Sparkasse Ulm einen Neubau. Foto: Sparkasse Ulm

In Kürze startet die Sparkasse Ulm gemeinsam mit der Stadt Neu-Ulm einen Planungswettbewerb. Hintergrund ist der Neubau am Petrusplatz 3 – kurz „P3“ – in Neu-Ulm. So sieht der aktuelle Plan aus.