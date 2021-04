So erfolgreich war der Jahresbeginn für Beurer aus Ulm

Das gab es seit 60 Jahren nicht. Nie zuvor in der Geschichte des Designwettbewerbs Red Dot haben sich so viele Unternehmen und Designstudios dem fachlichen Urteil der internationalen Jury gestellt wie in diesem Jahr. Aus rund 60 Ländern wurden Produkte eingereicht, deren Designqualität und Innovationsgrad in einem mehrtägigen Verfahren bewertet wurden. Ein Meeresklimagerät von Beurer hat die Juroren dabei gleich zweimal überzeugt. Damit errang das Ulmer Unternehmen in dem Kategorien „Product Design 2021" und „Innovative Product 2021" einen Sieg.

Atemwegsbeschwerden sollen gelindert werden

Das ausgezeichnete Produkt soll sich, laut Unternehmensmeldung von Beurer vor allem an Menschen mit Atembeschwerden richten. Denn Menschen, die unter Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen leiden verschaffe eine Kur an der Küste oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft sei besonders wohltuend für die Atemwege, heißt es. Beurer bemühte sich deshalb, ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches auch zu Hause diese Effekte erzielen könne.

Anfang April verkündete das Ulmer Unternehmen Beurer außerdem eine neue Ausrichtung der Vertriebsstruktur. Einhergegangen ist diese mit einer Personalie: Ingo Eschweiler wurde bei Beurer zum Director Sales & Marketing Europe berufen. Das starke Wachstum der vergangenen Jahre erfordere die Anpassung und Schaffung neuer interner Abläufe, erklärte das Unternehmen damals. Der Fokus des Unternehmens solle mit der Berufung Eschweilers dann verstärkt auf internationalem Wachstum liegen.

Ingo Eschweiler ist bei Beurer zum Director Sales & Marketing Europe berufen worden. Foto: Beurer

Doch auch auf einer anderen Ebene meldete Beurer einen Wechsel: Georg Walkenbach übergab zum ersten April seinen Führungsstab an Sebastian Kebbe. Dieser leitet seitdem gemeinsam mit Marco Bühler und Oliver Neuschl das Unternehmen in einer Dreierkonstellation. Walkenbach verkündete zur Berufung Kebbes, er sei stolz einen Geschäftsführer aus den eigenen Reihen als seinen Nachfolger vorstellen zu dürfen. Walkenbach selbst bleibe, laut Unternehmensaussage, aber weiterhin als Berater der Geschäftsführung aktiv und betreue außerdem den Ausbau der Marke in Nordamerika.

Georg Walkenbach wird die Geschäftsführung von Beurer weiterhin beratend unterstützen. Foto: Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet. In seinem Segment ist das Unternehmen heute in mehreren Produktsparten eines der führenden: unter anderem als ein Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit circa 1.000 Mitarbeiter.