Peri Gruppe gibt Übernahme der Promaintain bekannt

Expansion

Symbolbild. Der Sitz von Peri in Weißenhon. Foto: Peri

Der Konzern aus Weißenhorn verstärkt mit Promaintain seine Unternehmensgruppe. Was sich Peri von der Übernahme erhofft.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat die Peri SE die Promaintain GmbH & Co. KG in Gaimersheim übernommen. Das Unternehmen wird als eigenständige Einheit innerhalb der Peri Gruppe, unter bisheriger Marke und Firmierung weitergeführt. Der bisherige Mitarbeiterstamm von Promaintain wird im Zuge der Eingliederung übernommen.

Welche Geschäftsfelder deckt die Promaintain ab?

Promaintain sei ein etablierter Dienstleister für den ganzheitlichen Industriegerüstbau. Das Unternehmen biete effiziente und transparente Projektplanung und -umsetzung für Gerüstbauunternehmen, industrielle Anlagenbetreiber und Generalunternehmer (EPCs) an. Dienstleistungen wie Turnraround-Management, 3D Laserscanning und -Animation gehören außerdem dem Portfolio von Promaintain an. Der Vertrieb von Peri Gerüstmaterial an Gerüstbauer findet weiterhin über die Peri Vertriebsorganisationen statt.

Das erhofft sich Peri vom Zukauf

Ein zentraler Grund für die Übernahme war für Peri die Steigerung des Kundennutzens. Die erweiterte Kompetenz soll eine ganzheitliche Planung industrieller Projekte sowie der Bereitstellung von Gerüstmaterial in einem integrierten Ansatz ermöglichen. Dabei werden sämtliche Anforderungen der verschiedenen Gewerke und des Bauherrn sorgfältig berücksichtigt. Besonders in komplexen Industrieprojekten mit umfangreichen Schnittstellen und hohen Sicherheitsstandards erweise sich diese ganzheitliche Lösung als bedeutender Vorteil. Sie führt zu gesteigerten Effizienzen, einer verbesserten Projektqualität sowie einer zuverlässigen Prozesssicherheit und Termintreue.

Peri und Promaintain haben gemeinsame Historie

„Wir haben in der Vergangenheit schon sehr gut zusammengearbeitet und sind froh über die Verstärkung. Dieser Kauf ist ein wichtiger Schritt für Peri, um unsere Marktposition im Segment der Industriegerüste weiter zu stärken und unsere ambitionierten Wachstumsziele der nächsten Jahre zu erreichen.“, so Harijs Cika, Leiter des Bereichs Gerüst bei Peri.