Neu-Ulmer Sauer Bibus startet eigenes Messekonzept

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Antriebssysteme hätte die Ausrichtung ideal zum Thema 2022 der Weltleitmesse für Landtechnik „Green Efficiency inspired by Solutions“ gepasst. Die Absage der Agritechnica hat Geschäftsführer Ralf Schrempp sehr bedauert. Deshalb möchte er mit dem Event „Messeauftritt@home“ am Unternehmensstandort in Neu-Ulm eine Alternative organisieren.

Das Konzept versteht sich nach Aussage des Unternehmens als „real erlebbare Plattform“ der typischen Agritechnica-Branchen. Das Messekonzept bei Sauer Bibus ist dreiteilig. Anfang März startet ein Livestream. Zusätzlich geplant ist ein Messestand in den Sauer Bibus Studios. Dazu kommen Kundentage am Unternehmensstandort in Neu-Ulm. Damit möchte Sauer Bibus sich sowohl in Präsenz, als auch virtuell präsentieren.

Auf der hauseigenen Messe möchte Sauer Bibus auch selbst neue Fokuspunkte setzen. Geschäftsführer Schrempp äußerte sich hierzu: „Viele Details wollen wir im Augenblick noch nicht verraten. Aber es handelt sich um eine Entwicklung für den Einsatz in urban nahen Lebensräumen, bei der die Elektrifizierung einen hohen Stellenwert hat.“ Für Sauer Bibus sei dies inzwischen eine typische Herausforderung, für die man sich mit dem eigenen Team optimal prädestiniert sieht, heißt es aus dem Unternehmen. Denn in den vergangenen Jahren habe Sauer Bibus kontinuierlich in den Ausbau der eigenen Kapazitäten in Konstruktion und Entwicklung investiert. Mehrere spezialisierte Entwicklungsingenieure sind bei dem Neu-Ulmer Unternehmen beschäftigt und decken alle Anforderungen in den Bereichen Work, Drive und Control ab. Damit verfügt das Unternehmen über Know-how auch in elektrischen Antriebslösungen, die vom Prototypenbau bis zur Serie realisiert werden können.

Doch das Unternehmen möchte auch an anderer Stelle investieren: Die Ausbildung junger Menschen zu Fachkräften im gewerblichen und kaufmännischen Bereich sieht Sauer Bibus nicht nur als Zukunftssicherung, sondern auch aus Motiven der sozialen Verantwortung. Zum Ausbildungsstart 2022 kündigte das Unternehmen an, wieder Ausbildungsplätze zum Industriekaufmann sowie zum Industriemechaniker anzubieten.