Ingenics als „Top Employer Mittelstand 2020“ ausgezeichnet

Das Top Employers Institute gilt heute weltweit als Autorität für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Die Ingenics AG wurde in der Vergangenhei regelmäßig als einer der besten deutschen Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

„Die Mission der Ingenics AG ist es, die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Kunden sicherzustellen. Das erreichen wir nur mit Menschen, die sich mit Leidenschaft dafür einsetzen“, erklärt Manfred Loistl, Personalvorstand der Ingenics AG. „Genau mit dieser Leidenschaft arbeiten wir alle gemeinsam kontinuierlich an der Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Personalstrategien und Rahmenbedingungen. Oder anders gesagt – People, Passion, Performance. Wir freuen uns sehr über diese Platzierung.“

„For a better world of work“

Für die Zertifizierung müssen Unternehmen bestimmte Anforderungen in den Bereichen Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur erfüllen. David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: „Um als Top Employer anerkannt zu werden, muss ein Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung der Personalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiter bereichert. Die zertifizierten Unternehmen sind herausragende Beispiele für engagiertes Personalmanagement, kontinuierliche Verbesserung und das Versprechen: ‚for a better world of work‘.“

In diesem Jahr hat das Top Employers Institute über 1.600 Top Employer in 119 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet.

Über Ingenics AG

Die Ingenics AG ist ein international agierendes Beratungsunternehmen, das sich seit 40 Jahren branchenübergreifend als Strategie- und Projektpartner für mittelständische und Großunternehmen positioniert hat. Das Ingenics Leistungsportfolio in Form von Strategieberatung, Prozess- und Organisationsberatung sowie Planung und Umsetzung ist auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgerichtet. Die Ingenics AG mit Hauptsitz in Ulm beschäftigt weltweit über 565 Mitarbeiter an 15 Standorten.