Ehemaliger Honold-Chef feiert 80. Geburtstag

Festakt

Hans-Heiner Honold, der die Logistikbranche im schwäbischen Raum mit seinem Wirken als Logistiker und Networker wesentlich prägen konnte, wird 80 Jahre alt. Foto: Honold Logistik Gruppe

Die Entwicklung von der Spedition Honold zur heutigen Honold Logistik Gruppe, die Initiation des deutschen Paketdienstes, der Ulmer Logistiktag als bedeutendes Branchentreffen – all das wäre ohne Hans-Heiner Honold nicht denkbar gewesen. Am 17. März feiert der Logistiker jetzt seinen 80. Geburtstag. Nach einigen Jahren gemeinsam im Amt übernahm sein Sohn Heiner Matthias Honold 2005 den alleinigen Vorsitz der Honold Logistik Gruppe. Die Strategien und die Handschrift seines Sohnes stellt er dabei nicht infrage. „Weiter ‚mitzuregieren‘, kam mir nie in den Sinn,“ sagt Honold Senior. Als Netzwerker blieb er dem Unternehmen, dessen Erfolg er so entscheidend geprägt hat, aber dennoch erhalten.

Ein Blick auf den Werdegang

Bereits 1964, im Alter von 21 Jahren, ergänzte Hans-Heiner Honold seinen Vater Heinrich Honold in der Unternehmensführung – und das schon in vierter Generation. Damals standen ein stark wachsender Sammelgutverkehr, die Bahnamtliche Rollfuhr, eine Kohlenhandlung und der Honold Möbeltransport im Geschäftsfokus, wobei der junge, kommunikative Unternehmer für wichtige neue Perspektiven sorgen konnte. Dank sowohl nationalen als auch internationalen Partnern in Österreich, der Schweiz, Holland und Nordeuropa und dem daraus entstehenden internationalen Speditionsgeschäft entwickelte sich bald die nötige Basis für das Engagement Honolds im Elferkreis - einer Kooperation aus 11 mittelständischen deutschen Spediteuren und wesentlichen Größe im Speditions- und Logistikmarkt. Dieser Zusammenschluss ermöglichte einen regen Erfahrungsaustausch der Mitglieder und die wesentliche Mitgestaltung der Branche. Das zahlte sich auch für die Firma Honold aus: 1976 brachte Hans-Heiner Honold den Deutschen Paket Dienst (DPD) mit auf den Markt. Weitere Dienste wie der Night Star Express, System Alliance sowie Logistiksysteme wie Codis, Pinguin und die Deutsche Textillogistik folgten.

Großer Einfluss auf die Branche

Das Kapital, das aus dem Verkauf von DPD im Jahr 2001 hervorging, dient der Honold Logistik Gruppe auch heute noch als Liquiditätsreserve und Investitionspotenzial. Auch der Night Star Express, dessen Geschäftsführung Hans-Heiner Honold bei der Gründung übernahm, ist nach wie vor erfolgreich und wächst stetig weiter. Auch viele Jahre nach seinem Rücktritt ist Hans-Heiner Honold ein gern gesehener Ansprechpartner bei der Belegschaft, die er nach wie vor regelmäßig im Büro besucht. Neben eigenen Projekten beteiligt er sich regelmäßig durch Austausch mit seinem Sohn am Geschäftsleben und ist aktives Mitglied im Unternehmensbeirat. Auch im „Kuratorium der Stiftung Familienunternehmen“ ist er vertreten und war viele Jahre lang im Vorstand des Clubs der Industrie sowie in ehrenamtlichen Führungsämtern tätig – unter anderem der nationalen Speditions- und Logistikverbände und der IHK in Schwaben. Das Thema Bildung lag ihm stets am Herzen, was aus seinem Engagement für das Logistik-Cluster sowie Logistik-Studiengänge an den Hochschulen Ulm und Neu-Ulm deutlich hervorgeht. Sein Wirken als Logistiker und Netzwerker hat die Logistikbranche in ganz Schwaben und Süddeutschland spürbar geprägt. „Das Leben hat es gut mit mir gemeint,“ sagt Hans-Heiner Honold zufrieden. „Ich bin sehr dankbar!“ Seinen Geburtstag wird er im Kreis seiner Liebsten feiern - – mit seiner Frau Inge, den beiden Söhnen und ihren Familien.