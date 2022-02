Handwerkskammer Ulm rüstet das Handwerk für die Zukunft

Denn durch neue Technologien, Digitalisierung und Kundenwünsche verändern sich die 130 verschiedenen Handwerksberufe ständig. Um auch diesen Herausforderungen gewachsen zu sein haben sich 2021 rund 8.000 Handwerkerinnen und Handwerker an den Bildungsstätten der Handwerkskammer Ulm weitergebildet.

Außerdem haben rund 3.000 Auszubildende am Kuhberg in Ulm und in Friedrichshafen die Werkstätten durchlaufen und neue Techniken kennengelernt. „Bildung ist unser wichtigstes Gut. Die Handwerksberufe sind gerade durch die Digitalisierung und Energiewende in einem gewaltigen Wandel. Um am Puls der Zeit zu bleiben, ist es wichtiger denn je, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln“, betont Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Handwerksbetriebe in den Regionen des Kammergebiets werden die Angebote in Ulm, Schwäbisch Gmünd und Friedrichshafen an die aktuellen Anforderungen der verschiedenen Gewerke angepasst. Neben den klassischen Meistervorbereitungskursen und Angeboten für Azubis, spielen vor allem Seminare für die persönliche Entwicklung und Förderung von Soft Skills eine Rolle.

So gibt es beispielsweise Kurse in Gesprächsführung, Konfliktmanagement oder Teamentwicklung für Handwerksmeister. Auch neue Energietechnologien dürfen nicht fehlen: Handwerker können sich etwa bei den Themen Wasserstoff weiterbilden oder Energiespeicher und Brennstoffzellen kennenlernen.