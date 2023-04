Handwerksbetriebe und Schüler aus Ulm schließen Bildungskooperationen

Ausbildung

Viele neue Bildungskooperationen wurden im Gebiet der Handwerkskammer Ulm geschlossen. Quelle: Handwerkskammer Ulm

Rund 600 Bildungspartnerschaften konnten bislang im Ulmer Kammergebiet zwischen Ostalb und Bodensee mit allgemeinbildenden Schulen in der Region geschlossen werden. Ziel der Kooperationen ist es, Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt zu ermöglichen und ihnen verschiedene Ausbildungsberufe näherzubringen. Auf diese Weise können sie in verschiedene Handwerksberufe hineinschnuppern und in der Berufsorientierungsphase alles Wissenswerte rund um das jeweilige Gewerk erfahren.

Die Vorteile der Bildungspartnerschaften

Allein im vergangenen Jahr sind 24 neue Kooperationen mit insgesamt gut 20 Schulen zustande gekommen – darunter sind Gymnasien, Realschulen und Gemeinschaftsschulen. Von den Partnerschaften profitieren dabei nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Handwerksbetriebe. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, sagt dazu: „Jugendliche können über Praktika oder Projektarbeiten im Rahmen der Bildungspartnerschaft kennenlernen, was beispielsweise alles zum Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär, Heizung und Klimatechnik gehört und welche Karrierewege sich ergeben können. Umgekehrt können Handwerksbetriebe potenzielle Azubis kennenlernen und sie für eine Ausbildung begeistern.“

Jobsuche? Gar nicht so einfach…

Das Handwerk bietet für jedes Talent und jede Fähigkeit den passenden Ausbildungsberuf und verschiedene Karrieremöglichkeiten, sodass jeder etwas finden kann, das ihm liegt und Spaß macht. Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche können sich verschiedene Fragen stellen: Mit welchem Material arbeite ich am liebsten? Holz? Elektronikkomponenten? Mehl? Oder doch lieber Metall? Wie und was schaffe ich gerne, sodass ich am Abend stolz und zufrieden bin?

Außerdem fügt der Präsident der Handwerkskammer hinzu: „Für junge Menschen ist es nicht einfach herauszufinden, was sie nach dem Schulabschluss machen möchten. Allein im Handwerk gibt es über 130 zukunftsfähige und spannende Ausbildungsberufe zu entdecken. Um sich sicher zu sein, was in Frage kommt, gibt es nur eine Möglichkeit: So viele Berufe wie möglich ausprobieren und die eigenen Stärken kennenlernen.“

Diese Bildungspartnerschaften im Gebiet der Handwerkskammer Ulm gibt es bereits:

Bodenseekreis: 28

Landkreis Ravensburg: 149

Landkreis Biberach: 94

Alb-Donau-Kreis: 98

Stadtgebiet Ulm: 18

Ostalbkreis: 165

Landkreis Heidenheim: 53