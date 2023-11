Deutsche Meisterschaft im Handwerk: 12 HWK-Ulm-Gesellen holen Landessieg

Wettbewerb

Katja Maier, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ulm (rechts), gratuliert den Landessiegern aus dem Ulmer Kammergebiet bei der Preisverleihung in Stuttgart.

Ob Büchsenmacher, Gerüstbauer, Sattler oder Steinmetz ­— insgesamt 34 junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben bei den Deutschen Meisterschaften auf Landesebene teilgenommen. Zwölf von ihnen können jetzt dank ihrem Sieg noch weiter beim Wettbewerb antreten.

Bundesübergreifender Contest

Die Gewinner auf Landesebene messen sich nun in den kommenden Wochen mit anderen Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland auf Bundesebene. Katja Maier, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Ulm, hat den Siegern während der Feier in Stuttgart gratuliert: „Die Deutschen Meisterschaften im Handwerk sind für unsere Nachwuchshandwerker eine tolle Gelegenheit, auf der großen Bühne zu zeigen, welche Fähigkeiten und welches handwerkliche Wissen sie sich in der Ausbildung angeeignet haben. Für andere junge Menschen sind sie ein Vorbild und sie zeigen der Öffentlichkeit, dass man im Handwerk Karriere machen kann.“

Von den Landessiegern haben fünf ihre Ausbildung im Landkreis Ravensburg absolviert, zwei im Ostalbkreis, zwei im Bodenseekreis, zwei im Alb-Donau-Kreis und einer im Landkreis Biberach. Einen großen Anteil an diesem Erfolg der jungen Nachwuchsfachkräfte haben auch die Ausbildungsbetriebe. „Unsere Betriebe formen unsere Azubis nicht nur zu qualifizierten Fachkräften und helfen ihnen dabei, Talente zu entdecken, sie unterstützen sie auch in der persönlichen Entwicklung“, so Maier.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk

Die „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ (ehemals „Profis leisten was“) bietet Nachwuchshandwerkern die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen: In rund 130 Gewerken messen sich die Gesellen erst auf Innungs- und Kammerebene, anschließend auf Landes- und zuletzt auf Bundesebene. Teilnehmen kann an den Meisterschaften, wer die Gesellen- oder Abschlussprüfung im Winter des Vorjahres oder im Sommer des jeweiligen Wettbewerbsjahres abgelegt hat. Zudem muss die Prüfungsnote mindestens "gut" sein und zum Zeitpunkt der Prüfung darf das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet sein.