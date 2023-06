Dehner spendet 2.500 Euro an die Neu-Ulmer Tafel

Spendenübergabe

Spendenübergabe der Dehnerhilfsfonds an die Tafel Neu-Ulm, Foto: Dehner

Die Tafeln unterstützen Menschen die in Armut leben mit Lebensmitteln. Jetzt engagiert sich Dehner in Neu-Ulm ebenfalls.

Mit 2.500 Euro unterstützt der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not in diesem Jahr die Neu-Ulmer Tafel. Den symbolischen Scheck überreichten Dehner-Marktleiter Mischa Hofmann und Dehner-Regionalvertriebsleiterin Christina Jeuken im Dehner Garten-Center Neu-Ulm an den Kreisgeschäftsführer Stefan Kast vom BRK-Kreisverband Neu-Ulm. Damit setzt Dehner vor Ort das soziale Engagement für die Tafeln und andere soziale Organisationen fort.

Spendenübergabe an die Tafel

Auch in diesem Jahr fand die Spendenübergabe vorzeitig statt. Bereits 2022 war die ursprünglich für Weihnachten angedachte Hilfsaktion auf den Sommer vorgezogen und das Budget verdoppelt worden, nachdem der Krieg in der Ukraine und die Inflation die Situation vielerorts deutlich verschärft hatten. Die Tafeln in Deutschland verzeichneten deshalb den größten Ansturm seit Gründung. 2022 stieg allein in Deutschland die Zahl der Hilfesuchenden um 50 Prozent auf 2 Millionen an. An einigen Standorten sind die Kapazitäten der Tafeln komplett ausgereizt. Weiterhin anhaltende Preissteigerungen und hohe Energiekosten sind auch derzeit für viele Menschen nicht zu stemmen, weswegen der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not ein weiteres Mal mit dem Gesamtbetrag von insgesamt 100.000 Euro 40 Einrichtungen in Deutschland und Österreich unterstützt. Kunden aus der Region konnten sich aktiv an der wohltätigen Aktion beteiligen. Hierfür wurden Spendendosen im Garten-Center aufgestellt, zusätzlich stockte die Dehner-Stiftung die eingegangene Summe auf.

Soziales Engagement

„Wir sehen soziales Engagement als eine unumstößliche Verpflichtung für uns als überregional agierendes Unternehmen mit regionaler Verankerung. Vor Ort helfen die Tafeln den Menschen direkt und unbürokratisch – was wir gern auch kontinuierlich unterstützen wollen“, erklärt Georg Weber. Der Chief Executive Officer des Unternehmens und Vorsitzender des Dehner Hilfsfonds ergänzt: „Wir haben deshalb bewusst entschieden, uns auf ein Projekt zu fokussieren. So können wir die Tafeln gezielt, wirkungsvoll und langfristig unterstützen.“

Dehner Hilfsfonds

Der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not wurde 2001 als gemeinnützige Stiftung der Dehner Garten-Center-Gruppe von der Inhaberfamilie ins Leben gerufen. Bereits seit 2011 unterstützt die Stiftung lokale Tafeln in Deutschland, 2017 wurde das Engagement auch auf Einrichtungen in Österreich ausgedehnt.