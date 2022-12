Dehner unterstützt Tierheime mit besonderer Kundenaktion

Spendenaktion

In den Zoo-Abteilungen bei Dehner stehen Weihnachtswunschbäume für eine Spendenaktion. Foto: Dehner

Die Garten-Center-Gruppe Dehner aus Rain am Lech organisiert in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion für Heimtiere. Was hinter dem Konzept steckt

Dehner möchte zum Weihnachtsfest ein Herz für Tiere zeigen. Seit November stehen in den Zoo-Abteilungen der Dehner Garten-Center spezielle Weihnachtsbäume: Örtliche Tierheime haben für ihre vierbeinigen Schützlinge Zubehör ausgesucht, für das sie Wunschzettel in die Äste gehängt haben. Tierliebhaber können nun im Rahmen der Weihnachtswunschbaum-Aktion Futter oder auch Körbchen, Spielzeuge, Flauschdecken oder weitere Produkte für die der Heimtiere im Markt kaufen und diese individuellen Wünsche als Spende für die jeweiligen Heime abgeben.

Jedes vierte Tierheim steht vor dem Aus

„Mit dieser Aktion möchten wir die unzähligen herrenlosen Haustiere in den Fokus rücken, die in den Heimen immer noch geduldig auf ein neues Zuhause warten. Mit der Wunschbaum-Aktion unterstützen unsere Kund:innen tatkräftig unmittelbar die bedrängten Tierheimen vor Ort,“ so Heinz-Jürgen Füssl, Bereichsleitung Zoo bei Dehner. Denn die Tierheime sind derzeit dringender auf Spenden angewiesen denn je. Die Einrichtungen sind in diesem Jahr ungewöhnlich voll und die Betreiber leiden zudem unter den steigenden Futter-, Energie- und Tierarztkosten. Dem Deutschen Tierschutzbund zufolge steht jedes vierte Tierheim vor dem Aus.

Nicht die erste soziale Weihnachtsaktion von Dehner

Noch bis zum 24. Dezember können alle Kunden, die eine Sachspende im Rahmen der Weihnachtswunschbaum-Aktion übernehmen möchten, in jedem der 130 Dehner Garten-Center in Deutschland und Österreich Geschenke für die Tierheime erwerben. In den vergangenen Jahren hat das Familienunternehmen aus dem bayerischen Rain am Lech, mit Weihnachtsaktionen immer wieder soziale Projekte unterstützt.