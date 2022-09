Allgaier GmbH wird künftig von einer Doppelspitze geführt

Personalie

Die neue Doppelspitze der Allgaier GmbH: Frank Bolz (rechts) und Frank Weber (links). Foto: Allgaier GmbH

Das gab das Logistikunternehmen mit Niederlassung in Neu-Ulm nun bekannt. Wie sich das Unternehmen dadurch weiterentwickeln soll.

Das weltweit operierende Familienunternehmen Allgaier GmbH konnte in Frank Weber einen weiteren Geschäftsführer gewinnen. Somit wird das Unternehmen künftig von einer Doppelspitze geführt. Frank Weber verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Transport und Logistik. Seine Laufbahn begann als Leiter Logistik bei der Schapfen Mühle in Ulm.

Im Mai 2015 wechselte Weber zur DSV Solutions GmbH und war dort seit 2018 als Director Operations maßgeblich am internationalen Wachstum und dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Frank Weber lebt mit seiner Familie in Laichingen. Seine private Leidenschaft gilt, nach seiner Familie, dem Fußball. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frank Weber einen absoluten Logistikprofi an Bord haben. Gemeinsam mit ihm werden wir konsequent die weitere Professionalisierung der Allgaier GmbH vorantreiben. Zudem wird sich die Allgaier GmbH im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie erfolgreich weiterentwickeln – die Weichen dafür sind gestellt. Auch menschlich freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für seine verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt Frank Bolz.

Das Familienunternehmen wurde 1978 von Konrad Allgaier gegründet und wird gegenwärtig in zweiter Generation geführt. Bis 2018 bestand die Allgaier-Gruppe aus 13 unabhängigen Gesellschaften. Im Jahr 2019 wurden alle Gesellschaften in eine einzige Gesellschaft, der Allgaier GmbH verschmolzen. Die Allgaier GmbH mit einem Umsatzvolumen von 80 Millionen Euro agiert im Bereich Transport, Logistik, Industriemontage, Industrieverpackung und Wertlogistik. Die Standorte des Unternehmens befinden sich in Neu-Ulm, Elchingen, Friedrichshafen, Velbert und Katy Wroclawskie, in Polen.