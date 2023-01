Personalie

Stefan Schülling verlässt den Vorstand der Epple Druckfarben AG. Foto: Epple

Stefan Schülling, Vorstandsmitglied der Epple Druckfarben AG wird Ende Februar 2023 auf eigenen Wunsch sowohl aus dem Vorstand der Epple Druckfarben AG als auch aus dem Unternehmen ausscheiden. Schüller ist bislang für die Bereiche Vertrieb, Logistik und Product Line Management verantwortlich. Nach seinem Abschied möchte er sich beruflich neu orientieren. Für das Vertriebsressort zeichnet ab sofort Vorstandssprecher Dr. Carl Epple verantwortlich.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So reagiert der Epple-Vorstand auf Schüllings Weggang

„Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Stefan Schülling, das Unternehmen zu verlassen. Wir verlieren einen in allen Bereichen sehr engagierten und vorausschauenden Vorstand mit ausgewiesener Branchenexpertise,“ sagt Michael Berz, Aufsichtsratsvorsitzender der Epple Druckfarben AG. Dr. Carl Epple wird die Vertriebsverantwortung in Zusammenarbeit mit dem Head of Sales Wilfried Bauder übernehmen. Damit eine reibungslose Überleitung der Geschäfte gewährleistet ist, wird Stefan Schülling übergangsweise verschiedene Projekte in beratender Tätigkeit unterstützen. Vorstandssprecher Dr. Carl Epple dankte Stefan Schülling für sein anpackendes und prägendes Wirken über mehr als eine Dekade bei der Epple Druckfarben AG: „Stefan Schülling hat die Internationalisierung von Epple weit vorangebracht und das Unternehmen vertriebsseitig erfolgreich durch die herausfordernden Phasen der letzten Jahre mit Pandemie und einem sich wandelnden Markt gesteuert.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So resümiert Stefan Schülling seine Karriere bei Epple

Stefan Schülling blickt zurück: „Ich danke der Epple Druckfarben AG für das in meine Person gesetzte Vertrauen und die mir gebotenen fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ich sehe die Epple Druckfarben AG mit seinem innovativen Produktportfolio und seiner globalen Vertriebsstruktur gut für die Zukunft aufgestellt und bin stolz, dass ich meine Fähigkeiten gestalterisch einbringen konnte.“

Der Betriebswirt Stefan Schülling arbeitete seit 2011 für die Epple Druckfarben AG und hat als Leiter der Unternehmensentwicklung unter anderem die Unternehmensstrategie und die Internationalisierung der AG entscheidend vorangetrieben. Im März 2020 wurde Stefan Schülling in den Vorstand der Epple Druckfarben AG berufen.