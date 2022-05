So präsentieren sich die Gebrüder Weiss auf der Logimat Stuttgart

Der Logistiker präsentiert auf der Logistikmesse Logimat in Stuttgart vom 31. Mai bis zum 02. Juni 2022 sein gesamtes Leistungsspektrum. Was genau die Messebesucher am Stand der Gebrüder Weiss alles erfahren können.

Der Fokus liegt auf Transporten in Richtung Zentralasien, Lagerlogistiklösungen und einem digitalen Kundenportal. Hohe Volatilität prägt derzeit die Transport- und Logistikbranche. Gebrüder Weiss begegnet den Umständen mit der konsequenten Fortsetzung seines Netzwerkausbaus – unter anderem auch in Süddeutschland – sowie Investitionen in digitale Services. Auf der Logistikmesse Logimat in Stuttgart präsentiert der Logistiker sein komplettes Portfolio – von nationalen und internationalen Landverkehren über Logistiklösungen bis hin zu internationalen Leistungen im Bereich Luft- und Seefracht.

Türkei als wichtiger Standort Einen speziellen Fokus setzt Gebrüder Weiss auf seine Transportservices zwischen Europa und China. Gerade hat der Logistiker mit Mersin den dritten türkischen Standort eröffnet. Die Türkei stellt eine wichtige Gateway-Funktion auf dem sogenannten „Mittleren Korridor" der Neuen Seidenstraße dar. Dieser bietet eine Alternative zu den Transporten über den „Nördlichen Korridor" via Russland und führt von der Türkei (Istanbul), Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan bis nach China.

Das erwartet die Besucher außerdem Darüber hinaus erhalten Messegäste vor Ort Informationen zu internationalen Luft- und Seefracht-Services, Lagerlogistiklösungen in Süddeutschland sowie dem digitalen Kundenportal myGW, welches Unternehmen Echtzeitinformationen zu ihren Warenströmen bietet. Ansprechpartner vor Ort sind regionale Vertreter der süddeutschen Gebrüder Weiss Landverkehr- und Luft- & Seefracht-Niederlassungen.