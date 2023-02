Memminger Firma Pfeifer feiert 444 Jahre am Markt

Jubiläum

Firmeninhaber Gerhard Pfeifer. Foto: Pfeifer

Nur wenige Firmen können eine so lange Historie vorweisen wie Pfeifer aus Memmingen. Das auf Seil- und Hebetechnik spezialisierte Unternehmen taucht regelmäßig in den Ranglisten der ältesten Unternehmen auf. Das Handelsblatt führt Pfeifer sogar als fünftältestes Familienunternehmen Deutschlands. Anlässlich des Jubiläums möchte das Traditionsunternehmen seine Kunden, Mitarbeiter und Partner in diesem Jahr unter dem Motto „PFEIFER 444“ mit punktuellen Aktionen und Events an seinem Schatz an Erfahrungen teilhaben lassen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Pfeifer wird 1579 erstmals erwähnt

Die erste urkundliche Erwähnung der Seilerei, auf die die heute weltweit agierende Firmengruppe zurückgeht, datiert auf den 13. Februar 1579. Damals beschwerte sich der Seiler Linhart Biechele – ein Vorfahre der heutigen Inhaberfamilie Pfeifer – mit seinen Kollegen im Namen der Zunftgenossenschaft beim Memminger Stadtrat über den örtlichen Scharfrichter, der den Seilern unerlaubterweise Rosshaar vom Markt weggekauft habe. Seit jenem Ereignis lässt sich die Geschichte des Familienbetriebs über 12. Generationen bis zum heutigen Inhaber Gerhard Pfeifer und seiner Familie zurückverfolgen. „Mein Großvater Eduard Pfeifer ebnete den Weg hin zur Industrialisierung. Unter meinem Vater Hermann Pfeifer wandelte sich der Handwerksbetrieb ab den 1950er Jahren schließlich zum modernen Industrieunternehmen“, erzählt der heutige Firmeninhaber, der die Geschicke der Firma selbst über mehrere Jahrzehnte als CEO lenkte und in dieser Zeit unter anderem die Internationalisierung der Unternehmensgruppe vorantrieb.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So gelangte Pfeifer vom Hanfseil zum Drahtseil

Anders als in früheren Jahrhunderten spielen traditionelle Hanfseile heute keine Rolle mehr für die Geschäfte von Pfeifer. „Wir sind mit der Division Ropes & Services auf Drahtseile für Krane, Aufzüge, die Industrie und maritime Anwendungen spezialisiert“, erklärt Pfeifer. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Portfolio zudem um weitere Produktsegmente und Geschäftsbereiche erweitert, die sich laut Pfeifer überwiegend von den traditionellen Anwendungsbereichen des Seils ableiten lassen und in der Division Lifting zusammengefasst werden. Als drittes Standbein werden die beiden Kernbereiche des Unternehmens durch das Projektgeschäft der Division Structures ergänzt, die sich auf seilgetragenen Leichtbau-Architekturen spezialisiert hat.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

An diesen Großprojekten wirkte Pfeifer mit

Als traditionsreichstes Unternehmen im Bereich Seil- und Hebetechnik war Pfeifer an zahlreichen Meilensteinen der Branche beteiligt. Dazu gehört etwa der Bau des Münchener Olympiastadion als erstes seilgetragenes Gebäude der Welt, der Beseilung der größten und anspruchsvollsten Krane und höchsten Aufzüge rund um den Globus.