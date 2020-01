Lünendonk & Hossenfelder ernennt neuen Partner

Der 35-jährige Thomas Ball ist seit 2013 bei Lünendonk tätig. Seit 1. Januar ist er nun offiziell Geschäftspartner. Neben dem 41-jährigen Mario Zillmann, der das Marktsegment Informations- und Kommunikationstechnologie verantwortet, ist Ball der zweite Partner bei Lünendonk.

Neue Aktzentsetzung

„Thomas Ball hat erfolgreich die relevanten Märkte für Facility Management und Instandhaltung ausgebaut und in der Personaldienstleistung neue Akzente gesetzt“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Lünendonk Jörg Hossenfelder. „Bereits als Consultant und später als Senior Consultant entwickelte er selbstständig Projekte, beriet Kunden und setzte sowohl extern als auch intern wesentliche Impulse.“

Commitment für die Zukunft

Jonas Lünendonk, zweiter geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Ball unser Haus erfolgreich nach außen vertritt. Die Partnerschaft ist nicht nur eine Anerkennung für die erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern auch ein Commitment für die Zukunft.“

Verbundenheit mit Lünendonk

„Unsere Kunden und Partner spiegeln uns, dass Lünendonk für hohe Kundenorientierung, offene und wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe, individuelle Lösungen sowie fundierte Benchmarks in B2B-Service-Märkten steht. Ich fühle mich diesem Anspruch eng verbunden und freue mich, zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen“, erläutert Thomas Ball seine Gedanken zum Aufstieg.

Mehr zum neuen Geschäftspartner Thomas Ball

Thomas Ball begann seine berufliche Laufbahn mit einem Studium der Politikwissenschaften in Frankfurt am Main und Halifax in Kanada. Ab 2010 konzeptionierte und realisierte er Veranstaltungsformate für Finanz­dienstleister. 2013 wechselte er als Consultant zu Lünendonk. Im Jahr 2014 setzte er erste Projekte im Facility Management eigenständig um. Seit 2015 begleitet er den Markteinstieg des Unternehmens in der Schweiz. 2017 erfolgte die Ernennung zum Senior Consultant mit Verantwortung für den Industrieservice- und ab Mitte 2018 zusätzlich für den Zeitarbeitsmarkt.