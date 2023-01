Landratsamt Unterallgäu startet mit Neubesetzungen in das Jahr 2023

Personalie

V. l. n. r.: Die neue Büroleiterin Veronika Thanner, Landrat Alex Eder und Stefan Kienle, neuer Leiter der Vergabestelle. Foto: Eva Büchele/Landratsamt Unterallgäu

Stefan Kienle übernimmt die Leitung der Vergabestelle des Landratsamts. Das Büro von Landrat Alex Eder leitet nun Veronika Thanner. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, beide Stellen hervorragend zu besetzen. In der aktuellen Zeit des Fachkräftebedarfs, der nicht nur die freie Wirtschaft, sondern auch die Verwaltung trifft, ist das keine Selbstverständlichkeit“, sagt Eder.

Erfahrungswerte von Thanner

Thanner hat in München Politikwissenschaften studiert und war rund neun Jahre bei der Handwerkskammer Ulm beschäftigt, zunächst als politische Referentin des Hauptgeschäftsführers. Später übernahm sie die Leitung der Stabsstelle Kommunikation, Politik und Öffentlichkeit der Handwerkskammer. Sie kümmert sich zukünftig unter anderem um die Angelegenheiten des Kreistags und seiner Ausschüsse, organisiert Sitzungen und Veranstaltungen.

Rückkehr Kienles zum Ausbildungsort

Kienle hingegen hatte im Landratsamt Unterallgäu bereits seine Ausbildung absolviert. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof sammelte er als Staats- und Kommunalbeamter in verschiedenen Positionen Erfahrungen. Unter anderem auch als stellvertretender Stadtkämmerer in Mindelheim, wo er berufsbegleitend ein Master-Studium mit dem Schwerpunkt EU-Regionalförderung absolvierte. Nach seiner Zeit als geschäftsleitender Beamter bei der Marktgemeinde Markt Wald kehrte er Anfang 2013 ins Landratsamt Unterallgäu zurück. Er übernahm die Leitung des Landratsbüros. Ab sofort betreut er die Vergaben von Aufträgen und sorgt dafür, dass Vergabeverfahren nach den entsprechenden rechtlichen Grundlagen standardisiert, diskriminierungsfrei, transparent und im Sinne einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung abgewickelt werden.

Dankbarkeit des Landrates

Eder äußert sich zu Kienles Wechsel folgendermaßen: „Herr Kienle war mit seiner Erfahrung für mich eine wichtige Stütze, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Nach zehn Jahren in dieser zentralen und nicht immer ganz stressfreien Funktion verstehe ich aber seinen Wunsch nach einer Veränderung und bin überzeugt, dass er seine Fähigkeiten auch bei der Vergabestelle ideal einsetzen kann.“