Flughafen Memmingen verkündet neue Flugziele

Das Ende der Pandemie naht und das Thema Reisen rückt wieder mehr in den Fokus, heißt es in einer Pressemeldung des Flughafen Memmingen Anfang Mai. Im Zuge dieser Entwicklung erweitern die Fluggesellschaften ihr Angebot. Dem Memminger Airport beschert dies zwei neue Flugverbindungen: Ab November geht es mit Ryanair ins dänische Billund und in die lettische Hauptstadt Riga.

Riga als größte Stadt des Baltikums

Berühmt für ihre Jugendstilbauten und die gut erhaltene Altstadt, gilt die alte Hansestadt Riga als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes. Mit rund 700.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt des Baltikums. Riga erweist sich als Ausgangspunkt für eine Rundreise durch die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Kultur und Geschichte, unberührte Naturlandschaften und die Sandstrände der Ostsee prägen die Region. Ab 1. November verbindet Ryanair Memmingen am Montag und am Freitag nonstop mit Riga.

Die lettische Hauptstadt Riga, die ab November nonstop ab Memmingen erreichbar ist. Foto: AdobeStock

Einen Tag später steht erstmals Billund auf dem Flugplan. Die dänische Stadt, die von Ryanair stets am Dienstag und am Samstag angeflogen wird, verfügt mit dem „Billund Lufthavn“ über den zweitgrößten Flughafen des Landes. Größte touristische Attraktion sei der international bekannte Freizeitpark Legoland. Aber auch die Nähe zu Nord- und Ostsee machen die Region Südjütland zu einem beliebten touristischen Ziel.

Neue Gästeschichten sollen ersclhlossen werden

„Beide neuen Strecken eröffnen Urlaubern aus unserer Region attraktive Reisemöglichkeiten“, erläutert Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Aber sie können auch dazu betragen, neue Gästeschichten für das Allgäu und die angrenzenden Nachbarn zu erschließen.“ Mit dem Start im November böten sich wintersportbegeisterten Dänen und Letten gleichermaßen neue Möglichkeiten. Im Sommer sei mit Urlaubsreisen in beiden Richtungen zu rechnen. „Riga und Billund sind echte Bereicherungen unseres touristischen Angebots“, betont Schütz. Tickets für die neuen Flüge sind bereits buchbar.

