Flughafen Memmingen ist von Amazon-Rückzug enttäuscht

Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Flughafens Memmingen bedauern die Entscheidung von Amazon, nicht als Mieter in eine vom Airport geplante Logistikimmobilie einzuziehen. „Nach monatelangen konstruktiven Gesprächen und der Perspektive, eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt mit einem Standort am Allgäu Airport ansiedeln zu können, sind wir natürlich enttäuscht. Wir können diese Entwicklung letztlich aber verstehen, hat sich das Verfahren doch sehr lange hingezogen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Da neben baurechtlichen Fragen auch die luftrechtlichen Möglichkeiten zur Genehmigung zu klären waren, handelte es sich um ein komplexes Verfahren, das mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als ursprünglich erwartet und geplant war. „Gerne hätten wir mit Amazon einen hoch innovativen, international agierenden Konzern und solventen Mieter gewonnen“, wie es in der veröffentlichten Kundgebung lautet.

Sie seien nach wie vor von dem entwickelten Konzept eines CO2-neutralen Green Warehouse überzeugt. Die Airport Energie Management GmbH und ihre Partner – vor allem die Alois Müller Gruppe – hätten ein technologisch, wie ökologisch ausgearbeitetes Konzept ergründet, das den Standort Flughafen stärken würde und attraktiver mache. Deshalb werde man das Genehmigungsverfahren auch weiterhin versuchen voranzutreiben. Das Bau- und Betriebskonzept sei zukunftsgerecht und habe die Leistungsfähigkeit aller beteiligten Firmen und des Standortes zu großer Kreativität veranlasst und neue Ideen entwickeln lassen.

Auch für den Arbeitsmarkt hätte Amazon als Mieter zusätzliche Impulse gesetzt. In Spitzenzeiten wären bis zu 200 Arbeitsplätze geschaffen und weitere 400 bis 600 bei mittelständischen Lieferpartnern induziert worden. Insofern wird sich der Flughafen Memmingen weiter um die Ansiedlung attraktiver Unternehmen bemühen und setzt angesichts seiner Bedeutung als Luftverkehrsstandort weiterhin auf die Unterstützung der Region